Muñoz pide al Gobierno aragonés que no derribe el edificio Torre Ramona y lo ceda al ayuntamiento

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, ha reclamado este miércoles al Gobierno de Aragón que no derribe el edificio Torre Ramona, que da nombre al parque del barrio de Las Fuentes, solicitando que lo ceda al consistorio para que este se haga cargo de su conservación.

En rueda de prensa tras la comisión de urbanismo, Muñoz ha lamentado la retirada del expediente que solicitaba la catalogación del edificio y que se paralizase su derribo, remarcando que es un equipamiento "singular" y que el movimiento vecinal de este barrio pedía también su catalogación.

El equipo de gobierno desea que el Ejecutivo autonómico "no lo derribe. Teníamos capacidad, competencia, apoyos técnicos de la gerencia de urbanismo y de los especialistas en patrimonio que decían que es un edificio a conservar", pero el expediente ha sido retirado por "la alianza de la excavadora contra el patrimonio público", ha dicho en referencia a los grupos de PP, PSOE y Cs.

Ha recordado que estos tres grupos "mandaron derribar Averly y se están oponiendo a todos los asuntos urbanísticos" que defiende ZEC, ha criticado, para apuntar también que el contrato de derribo de este edificio del barrio de Las Fuentes se firmó el pasado viernes.

"Exigimos al Gobierno de Aragón un ruego para que no tire ese edificio y si el Gobierno de Aragón no lo quiere catalogar y no lo quiere para nada que nos lo ceda, estamos dispuestos a asumir su conservación" para que sea un equipamiento público para el barrio.

"Vale la pena hacerlo", ha estimado Muñoz, al advertir de que no se entiende "la posición de PSOE, PP y Cs del lado de los derribos y la paralización. Se encubren en una retirada del expediente, pero permiten que el derribo siga" y no han permitido la catalogación de este inmueble.

"UN GRAN TROPIEZO"

Pablo Muñoz ha indicado que en este mandato se han conseguido recuperar edificios "importantísimos", catalogando la Harinera de Casetas, los Baños Judíos, "pero Averly fue un gran tropiezo en la defensa del patrimonio zaragozano" y desea que no ocurra lo mismo con este espacio de Las Fuentes.

Por ello, ya se ha puesto en contacto con el Gobierno de Aragón "para ponernos una agenda y estamos pendientes, le hemos trasladado que asumimos todo el edificio y su conservación, pero que no lo derriben", ha recalcado.

En su opinión, el consistorio está "poniendo las cosas fáciles" al Ejecutivo aragonés, con acuerdos como el cambio de usos una zona verde en el barrio de Casetas para que se pueda construir un nuevo colegio, dado que el Ricardo Mur "tiene una dolina debajo" o desbloqueando la licencia de obras para los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, tal y como solicitaba el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, así como se ha otorgado la licencia para que el Pabellón Puente pueda desarrollar el proyecto de movilidad que se ha anunciado para este espacio.

Mientras tanto, hay "más de cien proyectos paralizados e inversiones que no llegan" porque dependen del Gobierno de Aragón, entre ellos, "30 viviendas públicas en el Picarral, 15 aparcamientos, zonas verdes, uno de los juzgados de la plaza del Pilar. Que den los pasos pertinentes porque nosotros estamos cumpliendo", ha insistido.

Por otra parte, el consejero municipal ha lamentado que PP, PSOE y Cs sigan en su empeño de "despeatonalizar la calle San Miguel", solicitando que se permita el tráfico de vehículos para facilitar la entrada a un aparcamiento.

En la gerencia de urbanismo de este miércoles se votaba un recurso con alegaciones presentadas por más de 40 vecinos, pero estos tres grupos "no lo han aceptado, quieren que pasen coches por la calle San Miguel", ha concluido Muñoz.