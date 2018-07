"Hasta que no haya un Gobierno del cambio no nos vamos a conformar"

Actualizado 21/12/2015 20:30:47 CET

ZARAGOZA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos Aragón, Pablo Echenique, ha advertido este lunes de que "hasta que no haya un Gobierno del cambio en España no nos vamos a conformar". Ha expresado su "orgullo" por el resultado de su formación las elecciones generales de este domingo en Aragón y el conjunto de España.

En declaraciones a los medios de comunicación, Pablo Echenique ha destacado que la ciudadanía ha decidido "abrir un nuevo proceso en el cual los derechos democráticos y la independencia judicial, todo eso que hemos pedido en la plazas y en las calles los últimos años, se lleve al Parlamento con la fuerza de 69 diputados y diputadas".

"Ayer cambió nuestro país, se configuró un Parlamento que se parece mucho más al país real que el que teníamos antes", ha declarado Echenique, poniendo de relieve que 5.189.333 personas han votado a Podemos y "han dado un golpe encima de la mesa, un golpe democrático".

Ha considerado que "hablar de que alguna fuerza política que viene de no existir y que de repente tiene más de cinco millones de votos en el Congreso y de otra fuerza política que ha perdido seis millones de votos desde las últimas generales, hablar de que la primera no sale fortalecida y la segunda sí, no es un análisis correcto".

"Es obvio que el bipartidismo ha caído al 50 por ciento de los votos" habiendo tenido más del 70 por ciento, ha recalcado Echenique. "La ciudadanía ha hablado claramente, ha retirado buena parte del apoyo al PSOE, que obtiene los peores resultados de su historia en unas elecciones generales también en Aragón, y Podemos ha entrado de una manera inédita en el Congreso".

"Nosotros no tenemos ningún problema con que pueda haber unas elecciones anticipadas", ha dicho a preguntas de los medios, resaltando que "lo que hemos hecho es lo que entendemos que tenemos que hacer, poner medidas encima de la mesa" para dialogar.

DIÁLOGO

"La única fuerza política que ha puesto encima de la mesa puntos concretos, reformas concretas, ha sido curiosamente Podemos", ha continuado Pablo Echenique, quien ha hecho notar que "mientras otros hablan de congresos extraordinarios dentro de su partido o mientras otros están desaparecidos en combate a pesar de haber sido primera fuerza, nosotros hemos actuado con responsabilidad, hemos dicho qué pensamos que hace falta para mejorar este país y estamos esperando a que las demás fuerzas políticas se expresen al respecto".

"Antes de hablar de repartos de pastel, entendemos que hay que poner encima de la mesa si hace falta o no cambiar la ley electoral, si hace falta o no blindar los derechos sociales en la constitución, si hace falta o no tener una justicia independiente".

Ha proseguido señalando que "no nos parece que esto sea una cuestión de caras, de barajar nombres, incluso nombres suplentes, como se baraja en algunas fuerzas; no va de eso, va de construir un país mejor". Ha recordado que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, va a abrir una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas para "hablar más adelante de cómo se puede conformar un Gobierno".

A juicio de Pablo Echenique, Podemos es "la única fuerza a nivel estatal capaz de garantizar un proyecto común para España". Ha recordado que su partido defiende la convocatoria de un referéndum en Cataluña, una de las líneas rojas que Pablo Iglesias quiere poner encima de la mesa.

"España es un país de países, ha habido quienes han negado que España es una realidad plurinacional y nosotros miramos a la realidad, la asumimos como es y decimos que eso tiene que estar reflejado" en el ordenamiento jurídico y constitucional, ha expuesto. "El PP no ha entendido la realidad del país" y Podemos defiende que "todo el mundo esté cómodo".

ARAGÓN

En el ámbito autonómico, "Podemos se consolida como una fuerza decisiva", ha dicho Echenique, haciendo hincapié en que la formación violeta ha superado al PSOE en la ciudad de Zaragoza y, además, se ha producido "un hecho histórico", como es "haber arrebatado un diputado en la provincia de Huesca, por primera vez en décadas, al bipartidismo". En Aragón, Podemos ha obtenido 135.763 votos, el 18,56, y dos diputados.

A juicio de Echenique, "en Aragón se ha acabado el turno de partidos que se repartían el pastel elección tras elección sin que hubiera alternativas viables y reales de Gobierno".

La Ejecutiva y el Consejo Ciudadano de Aragón se reunirán este martes para analizar los resultados de las elecciones, aunque el primer análisis de Echenique le remite a la "consolidación" de Podemos.

A 2.500 VOTOS DE UN SEGUNDO ESCAÑO EN ZARAGOZA

Ha observado que Podemos se ha quedado a 2.500 votos de obtener un segundo escaño al Congreso por Zaragoza, para afirmar que en esta provincia "se ha confirmado esa remontada que, evidentemente, se ha vivido".

A preguntas de los medios de comunicación, Pablo Echenique ha dicho que el exjefe del Estado Mayor de la Defensa y segundo candidato al Congreso por Zaragoza, Julio Rodríguez, "no está pensando en ser diputado o en tener un cargo público, sino en contribuir de la mejor manera posible" al proyecto de Podemos.

Rodríguez ha transmitido a Echenique su intención de seguir "como antes de las elecciones, colaborando con Podemos y comprometido con el proyecto", ha comentado el líder autonómico de la formación violeta, quien ha dejado claro que el exJEMAD "cree en el proyecto, cree que es bueno para nuestro país" y no forma parte de Podemos "por ser o dejar de ser diputado". Julio Rodríguez seguirá "prestándonos su experiencia y sabiduría en temas de defensa".

Pablo Echenique ha indicado que el diálogo con el PSOE-Aragón, basado en el cumplimiento de un decálogo, "ha funcionado relativamente bien a pesar de los incumplimientos del PSOE" y que "hubiéramos conseguido menos si lo hubiéramos planteado a la manera tradicional, antigua", para rechazar el "cambio de cromos".