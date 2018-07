Noeno dice que 2010 se cerró con 418 pacientes esperando una intervención más de seis meses

Actualizado 26/01/2011 14:10:51 CET

ZARAGOZA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, Luisa Noeno, ha informado este miércoles de que el año 2010 se cerró con 418 pacientes esperando una intervención durante más de seis meses y ha pedido al Partido Popular (PP) "no utilizar" las listas de espera sanitarias "como arma arrojadiza".

Noeno ha respondido así a las declaraciones del portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Aragón, Ricardo Canals, quien dijo este martes que la lista de espera quirúrgica se ha incrementado en la Comunidad autónoma un 39,6 por ciento entre enero de 2005 y octubre de 2010.

La consejera de Salud y Consumo ha opinado que Canals realizó unas declaraciones "poco afortunadas" y "ha engordado" este asunto "de forma electoralista" ya que "puede haber más pacientes en lista de espera y que se les opere antes".

Al respecto, ha apuntado que lo importante es "cuánto tiempo esperan los pacientes y no cuántos hay" y ha señalado que si en 2009 se cerró el año con 563 pacientes esperando más de seis meses, en 2010 se ha reducido a la cifra indicada anteriormente.

Además, se ha referido al "compromiso" del Gobierno de Aragón desde 2003 de que algunas patologías no estén más de seis meses en lista de espera quirúrgica en ningún caso, como las cardiacas, cataratas y prótesis de cadera y rodilla.

En este sentido, Noeno ha precisado que se ha finalizado el año 2010 con 39 personas que tenían esta última garantía y que han esperado más de seis meses, frente a las 76 que hubo al concluir 2009.

NO SE CUMPLE PUNTUALMENTE

La consejera de Salud y Consumo ha asegurado que el compromiso establecido en 2003 "puntualmente no se cumple", pero "si no estuviera, nuestros resultados sería peores, como ocurre en otras Comunidades autónomas", además de que ha estimado que "no todos los procesos se pueden operar al día siguiente", sino que se "priorizan" los urgentes "y en los que va la vida en ello".

Asimismo, ha explicado que el Departamento de Salud ha detectado un porcentaje más alto en Aragón respecto a otras Comunidades autónomas en prescripción de cirugía, algo que ha achacado a la presencia de un mayor número de personas mayores, ya que las patologías donde ocurre esto son, principalmente, cataratas y prótesis de cadera y rodilla.

La consejera ha añadido que los que prescriben son los médicos y con eso "no me quiero quitar ninguna responsabilidad", pero ha pedido al PP "que dé toda la información" y no sólo el incremento en el número operaciones, sino también los tiempos de espera máximos, para agregar que su objetivo es "intentar que los pacientes esperen lo menos posible".