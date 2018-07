El nuevo subdelegado del Gobierno en Zaragoza insta a renovar las administraciones para mejorar el servicio público

Publicado 06/07/2018 14:18:04 CET

ZARAGOZA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo subdelegado del Gobierno de España en Zaragoza, José Abadía Tirado, ha instado este jueves a renovar las administraciones y a estar "atentos permanentemente" a los cambios que reclama la sociedad para prestar un mejor servicio público a todos los ciudadanos.

Abadía ha tomado posesión de su cargo este jueves en la sede de la Delegación del Gobierno en Zaragoza. Ha coincidido con la delegada del Gobierno, Carmen Sánchez, en que los retos de esta administración son acercarse y abrirse a los ciudadanos, así como modernizarse para atender sus demandas.

También, proteger los derechos de los ciudadanos "y saber estar donde están los problemas más concretos que van a ir surgiendo. Hay que estar atentos permanentemente a los cambios que introduce la sociedad, el entorno", ha remarcado.

Ha considerado que algunos retos pasan por la implantación de la administración electrónica y por llevar a cabo "una labor de territorio más compleja", que requerirá la ayuda de otras administraciones y de la Unión Europea, para combatir el "grave problema de la despoblación".

"Nuestra Comunidad se está desangrando y requiere de medidas drásticas por parte de todos, tenemos que utilizar fórmulas imaginativas porque no podemos permitir que se muera nuestro territorio", ha dicho tajante, para manifestar que "hay que resistir ante cualquier obstáculo". "Los aragoneses llevamos en nuestro ADN esa facultad de resistir y de conquistar y estoy seguro de que durará años, pero ese reto lo vamos a conseguir entre todos", ha expresado.

Combatir la despoblación o la lucha contra la violencia de género son dos asuntos que deben considerarse como "cuestiones de Estado" y aunar a todas las fuerzas políticas, ha estimado. Por ello, ha sostenido que no son objetivos que se puedan cumplir a corto plazo, pero "hay que sembrar y poner los cimientos para que esta guerra se convierta en una oportunidad" porque "ante una gran amenaza tiene que surgir una gran oportunidad y eso con los hombres y mujeres de Aragón y de España lo conseguiremos".

FÓRMULAS IMAGINATIVAS

Estos problemas, como otros que padece el país y las Comunidades autónomas, requieren de "nuevas fórmulas imaginativas políticas y técnicas", que permitan responder, en todos los casos, a las necesidades de los ciudadanos, ha insistido Abadía.

Además, ha dicho tajante que quien se dedica al servicio público "no puede ser egoísta, el servicio público no permite pensar en el interés particular y quien lo piense tiene que dar un paso atrás". Ha rechazado la corrupción y ha emplazado a "incrementar los valores éticos" y materializarlos. "Hay que tener voluntad política para que luego técnicamente se pongan los argumentos y los medios para llegar a ello", ha manifestado.

José Abadía ha remarcado su intención de contar con "gobiernos próximos a sus ciudadanos, únicos y verdaderos legitimadores de su actividad de forma continuada" y se ha comprometido a trabajar para "pasar de una administración de potestades y procedimientos a otra de resultados y servicios".

"UNA QUEJA ES UN REGALO"

La delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, ha descrito a José Abadía como un "buscador incansable de la calidad en el trabajo" y ha recordado su máxima de que "una queja es un regalo" por cuanto ayuda a la administración a mejorar.

Sánchez ha agradecido a Abadía que haya aceptado el cargo, resaltando su "vocación de servicio" y la pasión por su pueblo, Moyuela, que la hace conocedor de la realidad del medio rural aragonés y del problema de la despoblación.

Nacido en Moyuela (Zaragoza), José Abadía es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas, magister en Estudios Sociales Aplicados y diplomado en Función Gerencial en las Administraciones Públicas. Es funcionario de carrera desde 1981 en el Ayuntamiento de Zaragoza. Allí ha trabajado en el área de Urbanismo, Hacienda y Economía implantando sistemas de gestión de calidad y persiguiendo la excelencia en los procedimientos administrativos.

Al acto de toma de posesión han asistido autoridades militares, así como representantes del Gobierno de Aragón, Cortes de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, Administración Periférica del Estado, Poder Judicial, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organizaciones empresariales, sindicatos y entidades sociales.

Entre ellos, han estado presentes el consejero de Hacienda y Administración Pública del Ejecutivo aragonés, Fernando Gimeno, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, el fiscal superior de Aragón, José María Rivera, la vicealcaldesa de Zaragoza, Luisa Broto, el vicepresidente primero de la DPZ, Martín Llanas, así como familiares del nuevo subdelegado y el subdelegado saliente, Ángel Val.