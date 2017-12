Las obras del Mercado Central comenzarán en marzo cuando también estará operativa la instalación provisional

Publicado 27/12/2017 14:05:09 CET

El alcalde anima a los detallistas a cubrir los 74 puestos que habilitará el "motor económico del Casco Histórico"

ZARAGOZA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras del Mercado Central comenzarán el próximo mes de marzo, cuando esté operativo el mercado provisional que ha comenzado a levantarse y cuya estructura ya se intuye en la plaza frente a la iglesia de San Juan de los Panetes, detrás de la fuente de la Hispanidad de la plaza del Pilar.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, junto a técnicos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha visitado las obras de esta nueva instalación para comprobar el avance de su ejecución.

"El mercado provisional va cogiendo forma y queremos que también con el Mercado Central sean motores de la economía del Casco Histórico", ha destacado el alcalde, quien se ha referido a que sea un centro de abastos para lo que "es fundamental que los detallistas mantengan la continuidad en el servicio".

En declaraciones a los medios de comunicación Santisteve ha aportado el dato de que cada puesto tendrá un coste de 1.700 euros de alquiler anual y ha animado a los detallistas que no han tomado una decisión a "sumarse a este gran proyecto".

Santisteve ha justificado que el Mercado Central será un motor de la economía de esta parte de la ciudad porque incorporará la posibilidad de comprar online y la venta a domicilio cuando terminen las obras de rehabilitación que se prolongarán durante un año. Además, "si los comercios del barrio se verán favorecidos toda la zona se vera impulsada económicamente".

Los puestos previstos en el mercado provisional son más de 60 y en el Mercado Central una vez rehabilitado serán 74 y ha confiado se cumpla la totalidad.

En el mercado provisional los clientes encontrarán todo tipo de productos y servirá a futuro para ser una instalación de mercado de barrio, ya que tiene dos zonas diferenciadas de cámaras y acopio de alimentos y otra de venta. "Creo que estará bastante bien organizado y confiamos en que mantenga clientela", ha apostillado el alcalde.

PORTÁTIL

El gerente de Urbanismo, Miguel ángel Abadía, ha contado que el mercado provisional es una estructura que no tiene vocación de permanente en este espacio concreto, pero sí en otro lugar porque es desmontable y la inversión provisional puede tener un carácter definitivo en otros emplazamientos. De esta forma se aprovecha mejor la inversión que ha sido de 1,2 millones de euros las dos naves.

Es una estructura metálica desmontable, trasladable a otro punto y no va anclada al suelo por lo que "no deteriora un espacio urbano sensible como este". Se sustenta sobre una superficie de goma y unos dados de hormigón sobre los que se proyecta la estructura metálica, el suelo es libre y permite colocar las tuberías de abastecimiento y evacuación de aguas que se comunican con la red existente. La intervención en este espacio urbano es mínima", ha reiterado Abadía.

Las obras del mercado provisional y del Mercado Central "se ajustan a los tiempos y plazos inicialmente establecidos" ha aseverado para apostillar que la instalación provisional podrá estar finalizada en marzo y ese mes realizar el tránsito de los puestos del Mercado Central al provisional y también en marzo comenzarían las obras de rehabilitación del Central.

Previamente se tendrán que presentar las ofertas para acometer la obra y el plazo de presentación vence el 27 de enero, se adjudicará en febrero, se habilitará un mes para la interposición de recursos y a finales de marzo será la ejecución de obras, ha detallado Abadía.