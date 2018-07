La oposición tilda de "paripé" la Junta de Portavoces por no entregar ZEC la querella que afecta al gobierno

Publicado 10/07/2018 16:50:53 CET

Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza, PP, PSOE, CHA y Ciudadanos (Cs), han tildado de "sainete, paripé y despropósito" el resultado de la reunión de la Junta de Portavoces --solicitada por Cs y CHA-- para conocer la querella presentada por el exgerente de Ecociudad contra el alcalde, Pedro Santisteve, y todo su equipo, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

La querella del exgerente de la sociedad municipal Ecociudad, Miguel Ángel Portero, ha sido presentada contra los nueve miembros del equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC), a los que acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa por el cambio de los estatutos de Ecociudad.

Este cambio de los estatutos se deriva de la decisión de ZEC de cambiar la proporcionalidad en los consejos de administración de todas las sociedades municipales para asumir la mayoría en lugar de mantener la proporcionalidad de la representación del pleno.

Miguel Ángel Portero, cesado por el equipo de gobierno de ZEC, presentó el pasado 7 de junio ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza la citada querella en la que también acusa Gobierno de ZEC de supuesta prevaricación administrativa por su cese como gerente de Ecociudad y por no cumpliría con la exigencias legales el nombramiento de su sucesor, Joaquín Lucea.

La querella se admitió a trámite el 19 de junio y al día siguiente el Gobierno municipal recibió el auto judicial en el que se le informaba de la denuncia de Portero y se le pedía información. El alcalde emitió un decreto para que el equipo de gobierno recibiera asistencia letrada en calidad de "investigados", según se recoge en el mismo.

SAINETE

"Hemos asistido a un sainete en el que se dice que no están investigados, cuando hay un decreto del alcalde para tener asistencia jurídica en función de investigados", ha apuntado el portavoz del grupo municipal del PSOE, Carlos Pérez Anadón.

"Son cargos públicos, pero dicen que pertenece a la esfera de lo privado y no se nos puede facilitar el texto de la querella y se deja a las claras lo que este Gobierno tiene que ver con la transparencia y la verdad porque están investigados en un procedimiento penal y la oposición no puede acceder a la querella", ha añadido.

No obstante, Pérez Anadón ha avanzado que lo intentará para que los ciudadanos sepan los "motivos reales de por qué el Gobierno, con alcalde a la cabeza, está siendo investigados en un procedimiento judicial".

Ha dicho que en el PSOE hay "tranquilidad" por lo años en los que los socialistas gestionaron Ecociudad y ha considerado que "hay más miedo a que el alcalde, con la fijación a actuar de modo justo, elabore expedientes y dossieres".

PARIPÉ

El portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, ha dicho que la reunión de la Junta de Portavoces ha sido un "paripé" y ha servido para constatar tres cosas, una de ellas, que la documentación que han reclamado sobre el contenido de la querella no se ha facilitado a la oposición.

Además, ha continuado, que el equipo de gobierno "no piensa dimitir en ningún caso" y que el dossier del que el alcalde anunció este lunes que remitiría a los grupos municipales "hoy no saben de su existencia".

Azcón ha manifestado que toda la información que tiene el Gobierno no la va dar a la oposición. "Lo han reconocido y he preguntado si pensaban dimitir en alguna fase del procedimiento, como en caso de que se abra procedimiento oral, pero no contestan".

"Lo que ha venido diciendo ZEC en los procesos por presuntos delitos de prevaricación no están dispuesto a aplicárselos a si mismos", ha observado, para augurar que "habrá a debate político sobre esa cuestión, lo que han contado y otras cosas más".

"DESPROPÓSITO"

La concejal del grupo municipal de CHA, Leticia Crepo, se ha preguntado qué más tiene que pasar para que el alcalde presida una Junta de Portavoces, y más esta para que diera explicaciones de por qué todo el Gobierno "está investigado" en un proceso judicial.

"Nos piden que nos fiemos de un gobierno que aprovecha cualquier oportunidad para mentirnos en la cara. Nos dan cuatro actas y nos dicen que no nos facilitarán la querella. Es un continuo despropósito. Reitero que este Ayuntamiento está abocado a la más profunda tristeza porque no creemos que vayan a dar ningún paso para arreglar la situación", ha esgrimido.

Asimismo, ha avanzado que igual solicitan otra Junta de Portavoces para que la presida el alcalde y entonces les brinden toda la información que reclaman.

"Dicen que no están investigados y que el alcalde redactó mal el decreto y que la información que nos entregan la tiene los medios de comunicación, pero no la deberían tener; es todo muy paradójico y vamos a ver como se desarrollan las cosas" porque "se nos vuelven a reír en la cara", ha concluido.

OSCURANTISMO

La portavoz del grupo municipal de Cs, Sara Fernández, ha dicho que la reunión de la Junta de Portavoces es "una muestra más del oscurantismo y falta de transparencia del equipo de gobierno de ZEC, mientras que la oposición tiene voluntad de dialogo y consenso".

Ha criticado que el alcalde "no da la cara y no asiste a la Junta de Portavoces", cuando este lunes ha realizado declaraciones a los medios de comunicación sobre este asunto.

En cuanto a la petición de Cs, presentada por escrito, de acceder al expediente completo, ha indicado que están a la espera de que lo analice la asesoría jurídica para ver si se ajusta a la Ley de protección de datos.

"Creemos que es un documento público y que tenemos derecho a conocer porque es un asunto muy importante para este Ayuntamiento y para Ecociudad", ha zanjado.