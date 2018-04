Actualizado 06/04/2018 13:02:19 CET

El Comité Municipal del Partido Aragonés (PAR) de Zaragoza ha criticado el "pésimo y deplorable" estado en el que se encuentran diversas vías del barrio de Delicias, de las que la calle Daroca es uno de los ejemplos más evidentes.

Tras años de abandono por parte del Ayuntamiento, estas vías pertenecientes al distrito de Delicias, ofrecen una amalgama de problemas serios, que requieren de una actuación no sólo urgente, sino también profunda, ha precisado el PAR en una nota de prensa.

Aceras en "pésimo" estado con algunos socavones que pueden provocar accidentes a los peatones más mayores, postes de luz en medio de éstas, escasa iluminación de la vía pública, asfaltado defectuoso en algunas zonas, bordillos deshechos que no sirven para delimitar correctamente la acera de la calzada, instalaciones de cableado de electricidad a la vista, suciedad, falta absoluta de mobiliario urbano "por no haber, no hay ni papeleras", ausencia de zona verde en su sentido más literal, algún paso de peatones en mal estado para las personas con problemas de movilidad son algunas de las quejas de los vecinos de la calle Daroca y otras similares de Delicias, que ha detallado el PAR.

"Resulta lamentable el estado al que han dejado llegar a algunas zonas de Delicias tras años de desidia municipal. No es de recibo en absoluto el estado de estas calles, y se hace necesario actuar de manera contundente para evitar que la degradación de estas zonas vaya a más" ha declarado el presidente del Comité Municipal del PAR en Zaragoza, Sergio Larraga.

Ha recordado que han sido ya demasiados años los que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha acondicionado un conjunto importante de calles del barrio de Delicias, barrio populoso donde los haya y que ha crecido a lo largo de los años en buena medida, "gracias al valor añadido que en sus calles ha aportado el comercio".

Sin embargo en los últimos años, el comercio ha sufrido un "retroceso importante" en este barrio, ha observado Larraga. La calle Daroca es un ejemplo "evidentísimo", donde a lo largo de toda su extensión se aprecia comercio abierto en las zonas aledañas a calle Delicias y calle Terminillo "debidamente conservadas", y su zona central "sin ninguna actuación municipal sustancial desde hace años", ha concluido.