El PAR disuelve su Grupo Municipal en la localidad y desautoriza a los concejales a actuar bajo su nombre

Actualizado 02/05/2009 16:00:09 CET

ZARAGOZA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Aragonesista (PAR) decidió, en la mañana de hoy, la disolución de su grupo municipal en la localidad zaragozana de La Muela.

Según informaron fuentes de PAR en un comunicado, mediante un escrito del presidente intercomarcal del PAR de Zaragoza, José Antonio Sanmiguel, dirigido al secretario municipal, se ha comunicado la decisión del partido que, por tanto, "ya no reconoce la representación de grupo municipal ni de edil alguno de su formación en este consistorio".

Además, mediante sendos escritos, Sanmiguel ha comunicado a cada uno de los hasta ahora concejales del PAR, que "quedan desautorizados para actuar en nombre o bajo las siglas de esta formación", al tiempo que se les pide expresamente que renuncien a sus actas.

Sanmiguel ha comunicado estas decisiones del partido, previa consulta con el secretario general, Alfredo Boné. De estas medidas se dará cuenta en la próxima Ejecutiva del PAR, prevista para el próximo sábado, 9 de mayo.

Esta decisión se ha tomado después de que Sanmiguel pidiera ayer la dimisión "inmediata" de todos los concejales de este partido en el Ayuntamiento de La Muela. Sanmiguel denunció que los electos que formaron parte de la candidatura del PAR en este municipio "han incumplido de forma clara y flagrante" los acuerdos de la Comisión Ejecutiva.

Según informaron fuentes de PAR en un comunicado, los acuerdos adoptados por la Ejecutiva de forma inmediata en cuanto se conocieron los hechos investigados en La Muela, condicionaban el apoyo de la dirección del PAR a los ediles no imputados en la investigación a que estos concejales consultaran previamente las decisiones más importantes de su gestión municipal a los órganos del Partido.

Una vez conocido "a través de los medios de comunicación" que los concejales convocaron el pasado jueves, 30 de abril, una reunión plenaria para abordar asuntos "de suma trascendencia", sin haber informado ni consultado previamente a los órganos de dirección del PAR, y dado el "claro clima de inestabilidad institucional y de conflictividad social", Sanmiguel comunicó la solicitud formal a los hasta ahora concejales de que devuelvan sus actas.

Para Sanmiguel, es "indiferente" si los concejales han adoptado o no los acuerdos que tenían previsto tomar en la reunión plenaria del jueves porque, a su juicio, "lo realmente importante es que un asunto de tanto calado no ha sido comunicado previamente a la dirección del partido, por lo que no puede amparar en modo alguno las actuaciones que están realizando estos ediles".