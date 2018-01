PAR pide al Ayuntamiento de Huesca anticipar la conexión directa de PLHUS con la autovía

Publicado 06/01/2018 18:29:45 CET

HUESCA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité municipal de Huesca del Partido Aragonés (PAR) ha planteado al Ayuntamiento de la capital altoaragonesa que gestione, ante el Ministerio de Fomento, la opción de anticipar la construcción y entrada en servicio de la conexión directa desde la autovía A-23 con la Plataforma Logística e industrial Huesca-Sur PLHUS.

Con esta solicitud, el PAR pretende dar respuesta a las "reiteradas" demandas de los empresarios de la plataforma, facilitar su actividad y crear "nuevos factores" de atracción de inversiones. En definitiva, dinamizar "la economía y el empleo" de la ciudad.

La formación ha señalado que aunque PLHUS está concebida con "intermodalidad y buenas comunicaciones" presenta "carencias" que deben ser resueltas. "Quedan pendientes el apartadero ferroviario de mercancías --incluido en los planes de reapertura del Canfranc todavía en estudio-- y una mejor relación con las autovías, que ha sido vinculada a la apertura de la Variante Sur entre la A-22 y la A-23, cuya declaración de impacto caducó y debe aún rehacerse. Es decir, en ambos casos, una larga perspectiva de ejecución".

De esta manera, ha añadido que el tránsito de vehículos pesados y especiales, sobre todo en dirección Sur hacia la A-23, continuará teniendo que superar "un complejo nudo" con tres rotondas que complica la logística de recepción y envío de productos desde PLHUS, necesario para las empresas actuales y futuras. "El vial hasta la ciudad, que será construido en breve, resulta imprescindible pero no es la infraestructura que va a solucionar la incorporación de la plataforma a los grandes ejes de transporte".

En consecuencia, a la vista de "los prolongados plazos para la Variante Sur y sin dejar de reivindicar la agilidad en su construcción porque es clave", indica el comité oscense del PAR, "es preciso adelantar la conexión de PLHUS, estudiando la posibilidad de separar técnicamente y priorizar en mayor medida y quizá por años respecto al gran proyecto de variante, el trazado parcial pero eficiente de enlace, entrada y salida de PLHUS con la A-23". "El ayuntamiento puede al menos proponerlo a Fomento, negociar y propiciar esta alternativa".

El Comité municipal de Huesca del Partido Aragonés entiende que "se impone el impulso a PLHUS para aprovechar el clima de reactivación de la economía y porque la plataforma es una de las grandes apuestas de la ciudad, que necesita reequilibrar los sectores productivos tras las diversas crisis que cerraron factorías sin que se hayan recuperado. La magnífica noticia del cuartel no tiene que obviar otras metas puesto que no se puede fiar todo el desarrollo de Huesca al empleo público sino que se debe respaldar el crecimiento en industria, servicios a empresas y comercio, y no se está haciendo con la fuerza necesaria".