El PAR propone un nuevo fondo para financiar programas de entidades sociales excluidos de las ayudas de IRPF

Publicado 03/02/2018 15:00:37 CET

HUESCA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Aragonés ha propuesto la creación de un fondo "de supervivencia o de resistencia" en los Presupuestos de Aragón de 2018. Esta iniciativa se destinaría a abrir alternativas de financiación a la continuidad de los programas de Cruz Blanca en Huesca y de otras entidades afectadas por los "recortes" que han sufrido en las subvenciones procedentes de la casilla de fines sociales del 0,7 por ciento del IRPF.

"Estas ayudas han sido gestionadas por primera vez desde el Gobierno de Aragón, que ha denegado el apoyo a iniciativas que ya venían funcionando y atendían a miles de aragoneses en circunstancias difíciles y de vulnerabilidad", ha señalado la diputada del PAR, portavoz en materia de Ciudadanía y Derechos Sociales, Elena Allué.

Ha explicado que el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés va a defender una enmienda a la Ley de Presupuestos para constituir este nuevo fondo, dotado con 1,5 millones de euros, que servirá "para una nueva convocatoria de ayudas y llegar a las entidades que antes recibían estas subvenciones pero ahora ven en serio riesgo o inviables muchas acciones de interés social que realizan y que han demostrado su importancia en apoyo de tantas personas y familias en dificultades tanto económicas como de salud o exclusión".

Allúe ha señalado que desde los comités oscense e intercomarcal del Partido Aragonés se ha recabado la inquietud y problemas generados por la ausencia de financiación y soluciones, cuando este mismo jueves la Fundación Cruz Blanca ha tenido que cerrar su economato social en Huesca por falta de financiación, tras cuatro años en marcha. Por este espacio pasaban cientos de familias, no sólo a abastecerse sino a seguir itinerarios de inserción.

Asimismo, ha señalado que están en peligro programas como la atención a los enfermos de SIDA, recursos para personas sin hogar (Zaragoza) o de atención a la salud de prostitutas en todo Aragón. También actuaciones de Cáritas y de otras organizaciones se han visto sin la aportación esperada.

"Se les dijo desde el Gobierno de Aragón que se iban a mantener las ayudas pero no ha sido así. Después, que se iba a buscar soluciones pero el tiempo pasa, el dinero se agota y no pueden seguir, mientras la DGA no responde. El perjuicio es para los más desfavorecidos que se encuentran además sin alternativas y para las propias entidades, cuyos integrantes, voluntarios y trabajadores, algunos incluso despedidos, están desesperados al ver frustrada su vocación de servicio. Al final, el daño es para todos, para la sociedad, porque así no levantaremos un porvenir en igualdad", ha incidido la diputada del PAR.

COMPARECENCIA

Por ello, ha solicitado la comparecencia de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ante la comisión competente de las Cortes de Aragón, "no solamente para que explique qué ha pasado porque sabemos que las subvenciones se han otorgado a otras entidades, sino para obtener compromisos en firme de resolver con urgencia, esta grave situación para las que ya estaban trabajando".

"No es admisible que tengan que apelar a la solidaridad, mediante campañas de socios o actos benéficos, porque no es manera de dar estabilidad a la financiación, que debe provenir de las administraciones y, en este caso, del Gobierno de Aragón", ha matizado.

Allué ha resaltado que incluso el Justicia de Aragón ha decidido abrir un expediente de oficio, porque "con toda la razón", si estos r"ecortes y negativas" son "definitivos", suponen un "retroceso" en la respuesta de la Administración para hacer frente a la exclusión social y a la vulnerabilidad".