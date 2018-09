El Parking Norte de la Expo se volverá a licitar después de las Fiestas del Pilar

Publicado 17/09/2018 18:54:00 CET

Rivarés propone espacios de convivencia para las peñas en los barrios sin generar lucro aunque se instalen barras de bebida

ZARAGOZA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parking Norte de la Expo se volverá a licitar tras las fiestas del Pilar después de que la empresa adjudicataria, Ferias Lanzuela, renunciara a la gestión "por imposibilidad de acometer el proyecto" y una vez que los servicios jurídicos del Ayuntamiento hayan emitido un informe en el que se recoge la imposibilidad de adjudicarlo a la segunda empresa concurrente y tampoco se pueda llevar a cabo un procedimiento negociado porque no se garantizan las condiciones de seguridad.

"Tras la espantada de Ferias Lanzuela los servicios jurídicos han emitido un informe en el que se concluye taxativamente que no hay opción para la segunda empresa que se presentó al concurso, PAM, porque una vez que se concluye procedimiento no hay vuelta atrás", ha sintetizado el consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés.

En rueda de prensa, Rivarés ha contado que la propuesta de la mesa de valoración fue adjudicar, el pasado miércoles, a Ferias Lanzuela este espacio con un aforo para 45.000 personas. Entonces se inicia el último procedimiento para elevar la propuesta al Gobierno de la ciudad que es el que lo adjudica oficialmente ese mismo miércoles unas horas después.

"De forma urgente y extraordinaria el Gobierno aprueba la adjudicación oficial y ahí concluye el proceso y se pierden derechos del resto de las empresas", ha resumido.

"Si entre las 10.30 hora que adopta una propuesta la mesa de valoración y las 17.30 horas de la reunión del Gobierno, Ferias Lanzuela hubiera dado la espantada si puede pasar a la segunda empresa, según lo dicen los servicios jurídicos", ha precisado.

TAMPOCO EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

Asimismo, el informe, de 15 páginas, concluye que se abre la posibilidad de abrir un procedimiento negociado para adjudicar el Parking Norte a una entidad social sin ánimo de lucro, que podría ser Interpeñas.

"Esta opción también está descartadas por los servicios técnicos, que dicen que no sería viable en las adecuadas condiciones de seguridad y yo no negocio nada si no tengo claro que puedo asegurar hasta el último pelo de cualquier persona que acceda a un recinto pilarista". "El Pilar puede ser excelente sin Parking Norte y no me voy a jugar ni una peca de nadie en las medidas de seguridad".

Además, Rivarés ha recordado que el decreto de espectáculos públicos del Gobierno de Aragón, modificado el 28 de julio de 2018, recoge que el montaje de los espacios tiene que estar terminado diez días antes de la apertura del recinto, que sería el 26 de septiembre puesto que las fiestas del Pilar se celebran del 6 al 15 de octubre.

ESPACIO ZITY

"No hay tiempo para asegurar la seguridad y si alguien propone un proyecto que salve todos los requisitos no hay problema, pero la propuesta tiene que ser por escrito y cumplir la norma", ha subrayado Rivarés para apuntar que es obligado incorporar un proyecto de seguridad, permisos de la Policía Local y de Bomberos, además de las inspecciones de la ingeniera de Cultura".

Rivarés ha contado que se han planteado, como Ayuntamiento, gestionar de forma directa este espacio por 180.000 euros anuales de alquiler al Gobierno de Aragón que es el propietario del Parking Norte de la Expo, pero esta opción no se contempla cuando se trata de un recinto cerrado, y este está vallado por lo que técnicamente rigen los plazos que dicen que se tendría que terminar el montaje el día 26 de septiembre, "lo que nos devuelve al casilla de salida".

"A día de hoy no hay Parking Norte porque no hay proyecto y se sacará un nuevo procedimiento de adjudicación por cuatro años, después de las fiestas del Pilar. Entonces nos pondremos con el pliego", ha sentenciado.

Riváres ha querido dejar claro que se comprometió a sacar el recinto y a asegurar espacio a los peñistas. En este sentido, tras hablar con la Federación de Interpeñas les ha trasladado la opción que tienen las peñas de acceder en "condiciones similares a otros años" al espacio Zity en Valdespartera y, de esta forma, "desaparece la supuesta falta de espacio de reunión de los peñistas".

"Aunque no haya acuerdo con Interpeñas está la posibilidad para cualquiera que exhiba el carnet de la peña y tienen abonos de descuento en la entrada y en las consumiciones durante las Fiestas del Pilar en condiciones, prácticamente iguales a las del año pasado".

ESPACIOS DE CONVIVENCIA

Fernando Rivarés también ha trasladado a las peñas la oferta de generar en los distritos espacios de convivencia peñistas, sin lucro, aunque con barras de bebida "porque estamos en el Pilar" y con unos espacios y horarios limitados.

Sería donde propusieran las peñas, previo informe de la Policía Local y del Cuerpo de Bomberos, cumpliendo las condiciones más adecuadas, ha expuesto Rivarés.

"Hay muchas peñas interesadas" ha observado para apostillar que el límite del horario para asegurar el descanso de los vecinos terminaría a las 22.00 horas, en vísperas de días de labor, y a las 24.00 horas, en vísperas de festivos.

BOTELLÓN

Tras avanzar que en las Fiestas del Pilar habrá más de 500 actos en más de cien espacios, Rivarés ha subrayado que este año "no hay un solo espacio en el que se concentre todo. Los conciertos más mayoritarios están en las plazas y calles y son municipales. Hubiera uno o dos o tres espacios, las aglomeraciones de gente tienen que ver con la actuación musical y el día que se celebra".

"El botellón ocurre todos los sábados del año y el más grande se concentra en el Parking Norte de la Expo durante las Fiestas Pilar y, este año, al no haber recinto puede que no se produzca o aunque se produzca, que no sea, ni de lejos, el que se producía", ha confiado.

"Este fenómeno es un problema de la ciudad y la sociedad que puede atajar la sociedad y quizá deberíamos asumir esa zonas para vigilar y mejorar la condiciones en las que beben porque lo hacen menores y mayores de edad y no todos se emborrachan".

El consejero municipal ha defendido unas fiestas descentralizadas porque cuantos más espacios pequeños hay de concentración más fluida es la movilidad y cuanto más grandes son es peor. Hay mas concentración cuando hay menos espacios", ha concluido.