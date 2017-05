Patxi López asegura que su candidatura "llegará hasta el día 21 y defenderá la unidad y el proyecto de izquierda"

Actualizado 13/05/2017 16:12:29 CET

ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)

El candidato a secretario general del PSOE Patxi López ha asegurado de forma tajante en la capital aragonesa, que su candidatura no se va a retirar sino que "llegará hasta el día 21 y defenderá la unidad y el proyecto de izquierda". También ha apelado al voto útil para "salvar" al partido.

En un encuentro con militantes, en la sede del PSOE-Aragón, ha señalado que "es un momento transcendental para el PSOE". El 21 de mayo no sólo se va a decidir quién va a ser el secretario general sino "cómo queremos que sea el Partido Socialista y también con qué proyecto queremos presentarnos ante la sociedad española".

El objetivo de su candidatura "no era conseguir el poder por el poder sin más" sino "unir a los socialistas y buscar la concordia", ha dicho. Asimismo ha considerado "imprescindible" que el PSOE actualice su proyecto político.

Patxi López ha manifestado: "Esta candidatura no se va a retirar, llegará hasta el día 21 y defenderá la unidad y el proyecto de izquierda. Mantengo aún con más fuerza los objetivos de esta candidatura. Desgraciadamente estamos viendo como cada día estamos más enfrentados, ya no sólo por la famosa guerra de avales. No hace falta más que ver como han subido los decibelios de las descalificaciones".

"DIVISIÓN SUICIDA"

El candidato ha advertido de que la división en el PSOE es "suicida". "Si estamos divididos da igual quien gane las primarias porque vamos a perder absolutamente todos y todas, si seguimos enfrentándonos entre socialistas cómo nos vamos a enfrentar a la derecha, cómo nos vamos a enfrentar a los problemas", ha cuestionado.

"Esta candidatura va a seguir hasta el final, a pesar de los cantos de sirena porque nuestro objetivo no es aumentar el enfrentamiento sino unir al Partido Socialista. Nuestro objetivo no es cavar más trincheras sino ver cómo tendemos puentes".

VOTO ÚTIL PARA SALVAR AL PSOE

El exlehendari ha continuado su intervención antes los militantes exponiendo que "unos piden el voto útil para Pedro para ver cómo se cargan a Susana y otros piden el voto hacia Susana para ver cómo se cargan a Pedro, pues yo no pido el voto útil ni para matar a Pedro ni para matar a Susana, pido el voto útil para salvar al Partido Socialista Obrero de España".

En este sentido ha recalcado que "el único voto útil es el que salve al Partido Socialista, por eso estoy aquí, ese es mi compromiso y esta es mi palabra. Yo sólo tengo una cosa, la palabra, y esa palabra la he empeñado en defender el espacio de la unidad".

Patxi López ha insistido en que no se va a retirar. "No puedo abandonara a los militantes de la unidad, al revés, os pido todavía con más ganas que enarbolemos más fuerza la bandera de la concordia y de la unidad entre los socialistas".

El candidato ha recalcado que su candidatura persigue unir a todos los socialistas detrás de un proyecto. "Estoy convencido de que a pesar de todo, va a haber una reacción de los militantes que están viendo cómo algunos los están convocando para ir al enfrentamiento para ir a la contienda".

López ha agregado que no se deben repetir los errores del comité federal del 1 de octubre ni tampoco los dos congresos anteriores y que se han de recuperar valores perdidos como la lealtad y la confianza. "No podemos cortarnos la cabeza entre nosotros porque acabaremos todos desangrados" y deberíamos dejar de "clasificar a los militantes" entre "los que están conmigo o los que están contra mí".

"Si soy el próximo secretario general, lo primero que haré el día 22 será llamar a los otros candidatos, sentarlos en una mesa y decirles que se ha acabado la broma, vamos a ver cómo integramos de verdad las diferentes propuestas, voluntades, porque podemos compartir una misma ejecutiva y tenemos que definir un mismo proyecto. Y, si no soy elegido, lo primero que haría también sería llamar a quién haya sido elegido para ponerme a su disposición para integrar todas las sensibilidades que siempre han existido en este partido".

PROYECTO

Acerca del lugar que le corresponde al PSOE, Patxi López, ha apostillado que no es situarse en el centro. "Irnos al centro es desplazar al Partido Socialista a la derecha", pero "tampoco se trata de ir a una izquierda impostada que nos inventamos cada rato porque no nos seguirá nadie. Nuestro papel no es aprobar todas las semanas los decretos del PP en el Congreso de los Diputados a cuenta de sacar algunos retales, pero tampoco es buscar una alianza ciega con Podemos sino recuperar lo que se nos fue allí".

Por ello, ha abogado por "un proyecto de izquierdas claro, nítido, sin matices y sin complejos", por un PSOE que ofrezca "esperanza" porque "cuando el Partido Socialista ha significado esperanza, poder cambiar la vida de la gente, ha sido partido ganador".

"Lo primero que tenemos que hacer es recuperar la política para gobernar todas las cosas", hay que "cambiar las reglas para cambiar las cosas, no podemos decir que no se puede hacer nada".

El candidato ha apuntado que quiere un partido "más feminista" y ha aludido a la violencia doméstica, a la vez que ha recordado a la última mujer asesinada. "Quiero que llevemos a la Constitución y a los poderes públicos la necesidad de combatir la violencia contra las mujeres porque el objetivo es ni una más". También le gustaría un partido más joven y más europeísta.