Pepe Álvarez (UGT) sostiene que la lucha contra el racismo y la xenofobia "no caduca y ha de ser permanente"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que la lucha contra el racismo y la xenofobia "no caduca, ha de ser permanente" y ha instado al conjunto de la sociedad a "estar siempre en guardia".

"Hoy es contra los que tienen un color de piel diferente y mañana es contra el vecino que tiene menos recursos económicos y esto va bajando, por tanto me parece que es muy bueno que las sociedades se vacunen porque hoy son unos los discriminados y mañana podemos ser nosotros mismos".

Álvarez se ha sumado esta tarde a la manifestación de Zaragoza convocada por la Plataforma Ciudadana en contra del Racismo y la Xenofobia por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que ha discurrido desde la plaza de España hasta la plaza del Pilar.

El recorrido lo ha realizado acompañado del secretario general de UGT en Aragón Daniel Alastuey y de varias decenas de ciudadanos que se han unido a esta manifestación.

"Tenía que asistir a la manifestación y me pareció que Zaragoza era un lugar más que adecuado", para apuntar que ha acudido a la capital aragonesa para participar este jueves en la Asamblea Anual Confederal de UGT, a la que están citados más de 2.000 delegados procedentes de toda España.

SURREALISTA

En declaraciones a Europa Press, Álvarez ha considerado que esta fecha es "muy importante" y ha estimado que "siempre es necesario luchar contra la xenofobia y el racismo".

No obstante, ha apostillado: "Los acontecimientos de este país y del mundo nos obligan a todos un poco más a comportarnos como personas porque a los ciudadanos hay que exigirles que se comporten como personas y a los gobiernos que luchen contra la xenofobia y el racismo para que acabar con todo tipo de discriminación".

El secretario general de UGT se ha referido a los acontecimientos que se han producido en los últimos días en el Mediterráneo o en el barrio madrileño de Lavapiés. "En estas situaciones es cuando descubrimos que los manteros, por tender unas mantas en el suelo, les pueden caer dos años de prisión" por lo que "nos parece que vivimos en un país surrealista".

Al respecto, ha precisado que "no se trata de que cada uno pueda vender donde quiera, pero si de que el castigo por vender un producto no sean dos años de prisión porque no hay ninguna proporción".