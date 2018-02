El período de envío de propuestas para los Presupuestos Participativos 2018 de Zaragoza se abre este lunes

Publicado 11/02/2018 14:24:37 CET

ZARAGOZA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El plazo para la presentación de propuestas para los Presupuestos Participativos 2018 de Zaragoza se abre este lunes, 12 de febrero. Hasta el día 26 podrán presentarse dichas iniciativas, tanto a través de la Plataforma de Gobierno Abierto como, de manera presencial, en las Juntas Municipales y Vecinales.

Por el momento, podrán presentarse proyectos para distritos, en la Plataforma y en las Juntas de Distrito, y de ciudad, tanto en Plataforma como en Juntas de Distrito y Vecinales. Las ideas de inversiones específicas para barrios rurales podrán realizarse a partir de una fecha que se anunciará próximamente.

La cuantía destinada al proceso es de 10 millones de euros, que se podrán ejecutar a lo largo de 2018 y 2019. La distribución territorial de las iniciativas será a Propuestas de Ciudad o no asignadas a un distrito, 2.000.000 de euros; Propuestas de Distritos, 7.000.000 de euros y Propuestas de Barrios Rurales, 1.000.000 de euros.

La distribución entre los 14 distritos es proporcional, atendiendo a los mismos criterios aplicados en la edición anterior, criterio lineal fijo y común para todos, un 10 por ciento; población, un 40 por ciento; accesibilidad a equipamientos, un 20 por ciento; la renta, un 20 por ciento, y la extensión área urbana, un 10 por ciento.

Desde el momento en el que se empiecen a recibir propuestas habrá personal técnico municipal para ayudar a que la ciudadanía pueda replantear sus propuestas, en el caso de que no cumplieran los requisitos para permanecer en debate. Las ideas recibidas deberán respetar los derechos fundamentales, ser competencia municipal, no superar el presupuesto asignado, ser suficientemente concretas y no estar duplicadas.

FILTRADO Y APOYOS

Las propuestas que superen ese filtrado podrán pasar, posteriormente, a la recaudación de apoyos, a partir del día 12 de marzo. Pueden presentar propuestas todas las personas mayores de 14 años empadronadas en Zaragoza. Para proponer acciones para un distrito concreto es necesario estar empadronado en el mismo.

Todos los vecinos interesados en participar en los Presupuestos Participativos a través de la Sede Electrónica 'www.zaragoza.es' tienen que registrarse en la Plataforma de Gobierno Abierto. Las personas registradas que lo deseen recibirán información periódica sobre las diferentes fases del proceso.

Para poder participar en los Presupuestos Participativos a través de www.zaragoza.es es' necesario acreditar la identidad mediante la aportación de combinaciones de datos personales que obren en poder del Ayuntamiento y que no puedan ser fácilmente conocidas por terceros, mediante sistemas basados en contraseñas o en el envío de un mensaje SMS a un terminal móvil. La vinculación de un vecino con una contraseña o número de teléfono móvil podrá realizarse en el momento de alta en la Plataforma de Gobierno abierto.

Los medios de identificación utilizados responden al principio de proporcionalidad establecido en la Ordenanza de Administración Electrónica.

'CREAR PROPUESTA'

El usuario puede realizar su propuesta desde la zona personal o desde la primera página del portal de Presupuestos Participativos pulsando el botón 'Crear Propuesta', que da acceso al formulario correspondiente.

Si ya se estaba registrado anteriormente en la Plataforma de Gobierno Abierto solamente hay que utilizar el correo electrónico y contraseña del usuario para poder acceder, pulsando el botón 'Iniciar Sesión'.

Si el usuario no está registrado, puede pulsar sobre el botón 'Crear una cuenta' y cumplimentar los datos que se solicitan. Para poder participar en Presupuestos Participativos es necesario saber el distrito al que se pertenece y asociar a la inscripción un número de teléfono móvil.

DIFUNDIR PROPUESTA

Una vez realizada, el usuario puede difundir su propuesta para buscar apoyos en las redes sociales pulsando los botones habilitados en la ficha de detalle de la propuesta. Además, se ha adaptado la visualización de la ficha de detalle de la misma para que se pueda imprimir en papel.

Se pueden presentar las propuestas en cualquiera de las Juntas de Distrito de Zaragoza, aunque no sea en la que se está empadronado, así como en las Juntas Vecinales (sólo propuestas de Ciudad. La fecha para realizar propuestas en Barrio Rural se anunciará próximamente). Podrán hacerse en días hábiles del 12 al 26 de febrero en las ventanillas de atención de las Oficinas de las Juntas de Distrito y Vecinales y en el Ayuntamiento (Plaza del Pilar).