La Plataforma Sijena Sí pide al obispo de Lérida que mantenga su versión sobre la propiedad aragonesa de los bienes

Publicado 07/07/2018 20:30:54 CET

HUESCA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Sijena Sí ha hecho entrega este sábado del 'Manifiesto de Roda de Isábena' al obispo de Lérida, Salvador Giménez Valls, a quien le han pedido que mantenga su versión inicial sobre la propiedad de los bienes, en la que aseguraba que pertenecían a Aragón.

La organización ha mostrado su indignación ante lo que, han considerado, un cambio desleal por parte del obispo de Lérida en mayo, al anunciar que 88 piezas de las 111 le pertenecían, contradiciendo así su afirmación previa en sede judicial en el mes de octubre, cuando reconoció que no tenía la propiedad de estas piezas, tal como determinaron las sentencias de los tribunales eclesiásticos.

El 'Manifiesto de Roda de Isábena' es un documento que se proclama el 17 de junio como colofón de la caravana a Roda de Isábena que organiza la Plataforma. El objetivo de esta caravana es exigir el regreso de los bienes de las parroquias aragonesas ahora que el Obispado de Barbastro-Monzón ha iniciado un pleito judicial por vía civil contra el Museo y la Diócesis de Lérida para conseguir que se cumplan las 26 sentencias eclesiásticas que obligan al Obispado de Lérida a devolver 111 piezas que siguen retenidas en Cataluña.

Por parte de la Plataforma han participado en el encuentro los alcaldes de Roda de Isábena, Joaquín Montanuy; Villanueva de Sijena, Alfonso Salillas; Berbegal, José Carlos Boned; y Peralta de Alcofea, Obdulia Gracia; además de tres miembros del grupo de Barbastro: Carlos Jurado, José Luis Pascual y Juan Carlos Rafel, y de Los Monegros: Salvador Ariste y Juan Yzuel, coordinador de la Plataforma.

La Plataforma ha agradecido al obispo la posibilidad de explicarle sus reivindicaciones y presentarle el 'Manifiesto de Roda de Isábena', cuyos puntos principales han leído, mostrando el apoyo de esta organización a que los bienes vuelvan a las parroquias aragonesas. Le han recordado que, como pidió el Nuncio del Vaticano, podría salirse del consorcio del Museo y devolver lo que no pertenece a su diócesis.

Por su parte, el obispo de Lérida ha deseado que se acabe de una vez por todas este pleito y ha confiado en que, a ello, ayude la vía civil que ha emprendido el Obispado de Barbastro-Monzón. En este sentido, la Plataforma le ha instado a que haga todo lo posible para mantenerse en su afirmación inicial de que estos bienes no son de Lérida, sino de las parroquias de Barbastro-Monzón.

También le han transmitido que las alegaciones que presentó en mayo el Museo y la Diócesis de Lérida se basan en documentos que ya fueron desestimados por la Iglesia, lo cual, han dicho, entorpece la ejecución de las sentencias vaticanas, así como que la Plataforma no contempla ningún arreglo extrajudicial que no sea la vuelta incondicional de los bienes a Aragón.

La alcaldesa de Peralta de Alcofea ha aprovechado este momento para mostrar su agradecimiento al obispo por haberles recibido, dado que en los 22 años de historia del contencioso de Berbegal, El Tormillo y Peralta de Alcofea nunca habían sido recibidos por ningún obispo ilerdense.

Además le ha hecho entrega de una carpeta con copias de todo lo realizado por los anteriores obispos de Huesca: Javier Osés y Jesús Sanz, por conseguir el retorno a sus pueblos de estas piezas de arte y le ha manifestado la intención de la Plataforma de reabrir este expediente con el actual obispo de Huesca, Julián Ruiz.

PUEBLOS DE ARAGÓN

La Plataforma ha opinado que no hay ninguna motivación política en estas reivindicaciones porque no es una guerra entre Aragón y Cataluña, sino un tema de justicia y dignidad. Asimismo, ha pedido a la Iglesia que escuche el clamor de los pueblos de Aragón y otros lugares que han sido desposeídos de su patrimonio para engordar fondos de museos y exposiciones de grandes ciudades.

El obispo Giménez Valls ha agradecido la visita y ha pedido a la Plataforma que no se use a la ligera el término "expolio", dado que el Obispo Meseguer, que fue quien comenzó en el siglo XIX a proteger este patrimonio, lo hizo por obediencia al Papa León XIII, quien vio peligrar las obras porque muchos pequeños párrocos que no apreciaban el valor del arte histórico y lo podían malvender para remediar las necesidades urgentes de sus parroquias.

Ante esta afirmación, la Plataforma ha respondido que ese término --expolio-- lo reserva para las pinturas murales de Sijena, que considera un verdadero expolio, y no para otras piezas que considera patrimonio emigrado o ilegalmente vendido.

Tras el encuentro, al que ha asistido el canciller y secretario general del obispo, Víctor Manuel Espinosa, los miembros de la Plataforma han leído el 'Manifiesto de Roda de Isábena' a las puertas del Museo de Lérida.

Tras cantar el Himno 'Sijena Sí', han hecho entrega de una copia del mismo al director de Museo que, habiéndose excusado por estar en una reunión en Barcelona, ha delegado en una de las trabajadoras del Museo para recibirlos.