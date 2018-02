El pleno de la DPH aprueba constituir una comisión como paso previo al servicio de bomberos en la provincia

Publicado 01/02/2018 15:13:54 CET

HUESCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha aprobado la constitución de una comisión especial como paso previo a la creación y organización del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento en la provincia de Huesca. Se ha aprobado en sesión plenaria con el voto a favor de todos los grupos políticos.

Esta comisión especial se encargará de elaborar una memoria sobre la conveniencia y oportunidad de crear y organizar este servicio en la provincia altoaragonesa, con o sin organización especializada o a través de un consorcio, valorando siempre los aspectos jurídicos, sociales, económicos y técnicos en aplicación de la normativa aragonesa. Elaborada dicha memoria, se someterá a pleno y, en su caso, se continuará con el resto de los trámites para crear y organizar este servicio en la provincia.

De esta comisión formarán parte los miembros de la comisión informativa de Interior, Recursos Humanos y Derechos Sociales, además del secretario general, el letrado jefe de la Asesoría Jurídica, el interventor, y la técnico medio del Sistema de Gestión Ambiental, que actuará como secretaria de dicha comisión por delegación del secretario general.

El diputado del PSOE y delegado de Protección Civil en la institución provincial, José Luis Gállego, ha hablado de la necesidad de crear plazas para bomberos. "Necesitamos que por parte del Gobierno de España se autorice que se puedan crear nuevas plazas en este servicio, y si no se autoriza por parte del Gobierno de España tendremos que reclamar del Gobierno de Aragón que articule las medidas necesarias para poder contar con esas plazas".

Asimismo ha apuntado que en un futuro este servicio lo prestará la comunidad autónoma. "No sabemos cuánto tiempo tardará la comunidad autónoma en completar el tránsito que prevé la ley porque al final debe ser la comunidad autónoma la que gestione este servicio, pero esperemos que no sea muy largo y que dentro de no muchos años esté funcionando un servicio a nivel de toda la comunidad autónoma".

Finalmente, el diputado ha agradecido el trabajo que desde hace 30 años vienen desarrollando las comarcas y antes mancomunidades en este sentido en la provincia.

"Hay que agradecer a todas las comarcas y a todas las instituciones que están trabajando desde hace más de 30 años por mantener el servicio en la provincia su tesón y su dignidad a la hora de poner en marcha y mantener estos servicios en toda la provincia", ha concluido.