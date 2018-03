El pleno no es competente para aprobar asuntos bloqueados en los patronatos de Zaragoza

Actualizado 19/03/2018 17:43:11 CET

ZARAGOZA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza no es competente para gestionar los asuntos bloqueados en los organismos autónomos municipales. Así lo establece el secretario de estos patronatos en un informe solicitado por el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés.

El informe concluye que las atribuciones que tienen el Consejo, la Junta y el Presidente de los patronatos "en ningún caso pueden ser asumidas por su ente matriz, el Ayuntamiento de Zaragoza" y, por tanto, el Pleno. Esto sólo sería posible, advierte, si se modificaran los estatutos de estos organismo autónomos y "se restaran atribuciones a dichos órganos entregándoselas al Ayuntamiento".

En cuanto a la moción aprobada el pasado 2 de marzo sobre la indisponibilidad de créditos a las sociedades municipales y organismo autónomos, el secretario advierte de que en ningún caso eso conlleva "sustituir" al órgano autónomo correspondiente en la tramitación de expedientes porque "ello supondría vulnerar los estatutos del organismo autónomo, que son los que fijan las atribuciones de los distintos órganos".

El informe descarta, además, que el presidente del Consejo de los patronatos pueda autorizar contratos, aprobar la contratación de personal o el pago a proveedores porque no está fijado en los estatutos y "debería haber estado contemplado expresamente". Esto es de aplicación en todos los organismos autónomos salvo en el Instituto Municipal de Empleo y Formación Especial (IMEFEZ), cuyos estatutos fueron actualizados recientemente y confieren mayores atribuciones en algunas de estas materias a la presidencia.

Los estatutos de otros patronatos, como los de Zaragoza Turismo, están pendientes de actualización desde hace quince años. Fernando Rivarés solicita hace unos meses al órgano de apoyo a los organismos autónomos, y a petición del PP, que se redactara su actualización. El nuevo texto se está ultimando y próximamente se someterá a aprobación, ha recordado el Ayuntamiento de la ciudad en una nota de prensa. .

Por último, el informe del secretario rechaza que el presidente de un patronato pueda adoptar decisiones alegando "urgencia". "No es motivación de urgencia- advierte- el hecho de que algunos miembros de un órgano colegiado no asistan a sus sesiones y las decisiones que éste no puede adoptar por esa circunstancia las adopte un órgano que no tiene la atribución para ello".

El documento ha sido remitido ya a los representantes de los grupos municipales y sindicatos, han añadido las citadas fuentes.