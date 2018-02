Unanimidad para estudiar cambios en la normativa urbanística que regule la actividad en locales de ocio

Actualizado 02/02/2018 13:06:05 CET

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este viernes, por unanimidad, una moción del PSOE por la que se insta al Gobierno de la ciudad y al consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz, a presentar en el plazo de un mes un informe jurídico que plantee qué tipo de modificaciones de la normativa urbanística podrían acometerse para evitar o limitar al máximo la apertura de locales y actividades relacionadas con el ocio nocturno, el consumo de alcohol y cualquiera otra actividad similar.

En un segundo punto, esta propuesta, que ha incluido una transacción del PP, emplaza a incorporar a ese estudio una revisión del actual mapa de zonas saturadas en la capital aragonesa, para actualizar su situación y las posibles actividades a limitar o autorizar.

La concejal socialista, Lola Ranera, ha pedido unanimidad para aprobar esta moción "porque es tarea de todos dar soluciones a estos dilemas que se presentan en la ciudad entre el ocio nocturno de los jóvenes y el descanso vecinal". Ha explicado que los vecinos les han manifestado que "un tema que creíamos resuelto aún existe" y ha estimado que crear un grupo de trabajo multidisciplinar con grupos municipales, Policía Local, vecinos y comerciantes puede dar un buen resultado.

Ha avanzado que acepta la transacción del PP porque "el objetivo es ir todos de la mano" ante un problema que "viene desde hace mucho tiempo" y que se da en distintos puntos de la ciudad, no solo en la zona de Moncasi. Asimismo, ha advertido de que existe "fraude" en el uso de algunas licencias de apertura de locales. Ha apostado por "sumar otro perfil de comercio" en estas zonas.

El concejal del PP, Pedro Navarro, ha puesto a los concejales un audio con el ruido que escuchan los vecinos de las zonas de ocio nocturno y ha recordado que el PP pidió en 2016 revisar las zonas saturadas para evaluar sus usos, pero aún no se ha hecho nada. "Esto es urgente", ha dicho, para exigir que se pelee "contra los diez piratas que usan la declaración responsable" de forma irregular y contra los "cuatro piratas" que realizan botellón en la calle.

Navarro ha solicitado en su transacción que la declaración responsable se suspenda en zonas saturadas, que toda licencia de actividad vinculada a usos hosteleros en zonas saturadas a los seis meses se anule, que se valore la posibilidad de incluir limitadores de sonido en locales sancionados previamente, porque "técnicamente es muy fácil hacerlo" y, por último, que se estudien exenciones fiscales para los emprendedores que quieran abrir un negocio en estas zonas que no esté vinculado al ocio nocturno.

SEGURIDAD JURÍDICA

El consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz, ha indicado que se estudiará si solo hay que cambiar la ordenanza municipal o también la norma autonómica y ha observado que "tenemos que tener un poco de seguridad jurídica" antes de actuar en estos casos. "Asumo la unanimidad, es cosa de todos, hay que tener seguridad jurídica y actuar ya en lo que tenemos seguro y antes de un mes tendremos el informe", ha manifestado.

El concejal de Cs, Alberto Casañal, ha sostenido que los concejales "tenemos que velar por la calidad de vida de todos los vecinos", en este caso los de la zona de Moncasi y adyacentes. Ha reconocido que es un problema "difícil de solucionar" y ha reclamado también unanimidad.

La edil de CHA, Leticia Crespo, ha comentado que el ocio nocturno se basa en muchos casos en el consumo de alcohol en la calle, vulnerando el derecho al descanso de los vecinos y aumentando la conflictividad. Los expedientes sancionadores "no son la solución, tiene que haber medidas punitivas para quienes no cumplen, pero no se puede criminalizar a todo el sector", porque muchos "cumplen con el aforo, con las licencias, con el horario, con el límite de la música".

En su opinión, "además de con multas y presencia policial", se deben implantar otras medidas como una oferta de ocio alternativo a los jóvenes, una respuesta coordinada entre instituciones, comunidad educativa y familias y es "necesaria la revisión de la ordenanza de zonas saturadas y ver cómo limitar esa concesión de declaración responsable en zonas saturadas" porque permite abrir locales incumpliendo la normativa.

En representación del Partido Aragonés (PAR), Sergio Larraga, ha indicado que es "un problema de la ciudad" la saturación de locales nocturnos, aludiendo al "derecho al descanso" de todos los vecinos que sufren el ruido en la vía pública "a horas altísimas de la noche". "El ruido provoca enfermedades y mata", ha aseverado, para alertar también de problemas de limpieza, higiene e inseguridad ciudadana en estas zonas. "No podemos dejar a los vecinos abandonados a su suerte", ha sentenciado.