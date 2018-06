Pleno.- ZEC, PSOE y CHA piden al Gobierno de España "eliminar la política de recortes económicos y sociales"

Publicado 29/06/2018 10:55:46 CET

ZARAGOZA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este viernes una moción de Chunta Aragonesista (CHA), con el apoyo de ZEC y PSOE, el voto en contra del PP y la abstención de Cs, por la que se insta al Gobierno de España a adoptar los acuerdos y pactos necesarios para eliminar la política de recortes económicos y también de derechos sociales y libertades públicas llevadas a cabo por el anterior Ejecutivo del PP.

La propuesta pide avanzar en la aplicación y consolidación de políticas progresistas en materia de inmigración, derechos laborales, pensiones públicas, igualdad, eliminación de la violencia de género, financiación autonómica y, además, anotar como prioritario en su agenda la atención a las necesidades y a los compromisos pendientes con Aragón.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha observado que "se abre un nuevo ciclo", dado que en un mes "el tablero político ha cambiado de forma vertiginosa" tras la moción de censura del PSOE presentada contra el Gobierno de Mariano Rajoy y que ha llevado a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

Ha alertado de que España es "el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo", de más del 16 por ciento, y la atención a colectivos vulnerables "es una de las principales razones que obligaba a desalojar al PP del Gobierno de España", alertando del "fraude" al que se ha sometido a la ciudadanía, "a los pensionistas que reciben una miseria, a los parados, a las mujeres que sufren discriminación y a los jóvenes precarizados".

Asensio ha pedido al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez "un cambio que permita recuperar todos los retrocesos sociales sufridos en los últimos años y recuperar derechos perdidos. Llega el momento de tomar decisiones importantes y están bien algunas de las medidas que está tomando, pero ha llegado el momento de pasar de las políticas de gestos a las de verdad" a afrontar los problemas de los ciudadanos.

En este sentido, ha apostado por derogar las reformas laborales, garantizar unas pensiones dignas reformando el sistema público de pensiones "para protegerlo", cumplir con la acogida de personas refugiadas y con la igualdad de género.

"UN NUEVO RUMBO"

El concejal de Zaragoza en Común, Pablo Híjar, ha expresado su apoyo a la moción y ha planteado una transacción al texto. Ha llamado a "emprender un nuevo rumbo", después de un Gobierno de "M. Rajoy que nunca debió producirse porque había mayoría suficiente para que Rajoy no hubiera gobernado ni un solo día".

Ha pedido "el fin de la austeridad y del 135, eliminar todas las limitaciones a la inversión pública y a la creación del empleo público, vale ya de fijar tasas", ha dicho tajante Híjar, para solicitar un impulso a políticas medioambientales, de energías renovables, suprimir el impuesto al sol, promover la autonomía local o adoptar medidas para garantizar la accesibilidad a la vivienda.

El concejal del PSOE, Roberto Fernández, ha defendido que el cambio político "es más que evidente" y ha observado que a Sánchez no se le han dado los cien días de gracia, "no se le han dado ni veinte". Ha mencionado la política "antagónica" a la anterior en materia de solidaridad internacional, con la llegada a Valencia del barco Aquarius con refugiados. Ha admitido que modificar la reforma laboral será "costoso" y algunos aspectos "no podrán desarrollarse", porque el PSOE tiene 84 diputados y "veremos a ver hasta dónde podemos llegar".

La concejal de Cs, Elena Martínez, ha abogado por "hacer política útil" con aportaciones "claras" a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para dar solución a los problemas de los ciudadanos, así como con propuestas legislativas como la Ley de Cs para la lucha contra la precariedad laboral o su deseo de debatir sobre las pensiones en el Pacto de Toledo.

El concejal del PP, Pedro Navarro, ha emplazado a Asensio a leer bien la sentencia del caso Gürtel, negando que se haya condenado a cargos políticos del PP o que el Gobierno de Rajoy haya sido "corrupto". "Que mal día ha elegido CHA para ponerse una medalla el día que Aragón va a recibir 137 millones gracias al Partido Aragonés", ha dicho irónico.

Navarro ha dicho lo siguiente: "La realidad es la moción no tiene ningún sentido, se están intentando hacer una foto que los ciudadanos de Aragón no les dejaron hacerse porque ni se presentaron a las elecciones generales. Si ustedes quieren pintar algo, háganlo de otra forma, porque la realidad no les da la razón", ha sostenido el concejal del PP, para insistir a Asensio en que "sea consecuente con la realidad".