El PP achaca a la "inacción" de Iglesias que los bienes que reclama la Diócesis de Barbastro no hayan sido aún devueltos

Actualizado 27/01/2010 12:48:15 CET

ZARAGOZA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón, Eloy Suárez, trasladó hoy su "disgusto" porque el Obispado de Lérida manifestara ayer que se considera propietario de las piezas de arte que le reclama el Obispado de Barbastro-Monzón. El diputado achacó la situación actual, es decir, que esos bienes no hayan vuelto a la diocésis aragonesa, a la "inacción" del Gobierno de Aragón, presidido por el socialista Marcelino Iglesias.

El Obispado de Lérida se reivindicó ayer como propietario de las piezas de arte que le reclama el Obispado de Barbastro-Monzón en la vista previa de la demanda civil presentada por la Asociación Amics del Museo de Lleida para que se defina la propiedad de unas ochenta obras de las 113 que reclama la diócesis aragonesa.

Suárez comentó, en rueda de prensa, que desde el PP "no compartimos absolutamente para nada los planteamientos del Obispado de Lérida", además de que su postura supone una "traba", "una china más en el camino". "No podemos entender el desacato" de ese Obispado "a la máxima autoridad" eclesiástica, "que es Roma", agregó Suárez, en referencia a que la Santa Sede dictaminó hace tiempo que los bienes en litigio pertenecían a la Diócesis de Barbastro-Monzón.

No obstante, continuó el portavoz 'popular', "también hay otros responsables" de esta situación, el Gobierno de Aragón, que "durante once años no pidió lo que tenía que pedir, que era la ejecución de sentencia" de la Santa Sede y no realizó otras acciones "que se pidieron por parte del PP desde el primer momento" y esto "nos ha llevado al momento en el que nos encontramos ahora".

Así, sostuvo Suárez, "si se hubiese hecho eso hace once años posiblemente los bienes estarían en el Museo Diocesano de Barbastro-Monzón".