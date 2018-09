El PP anuncia que votará en contra de los presupuestos participativos de ciudad y CHA se abstendrá

Publicado 03/09/2018 13:55:41 CET

ZARAGOZA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha anunciado que votará en contra de los presupuestos participativos de ciudad, mientras que CHA ha avanzado que mantendrá su misma posición que en los de distrito y se abstendrá.

Estas son las posiciones que ambos grupos han avanzado que mostrarán en la comisión extraordinaria de presupuestos participativos sobre los dos millones de euros destinados a los proyectos de ciudad.

"Los presupuestos participativos son mentira", ha zanjado Azcón al recordar que "el proyecto que mas votos ha tenido se ha descartado" en referencia a la creación de un Museo de la Semana Santa a propuesta del distrito Centro.

"Qué respeto hay a la opinión de la gente", se ha cuestionado Azcón por parte del equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC). "Temo que mañana volveremos a votar en contra", ha dicho.

CHA

Por su parte, Asensio ha lamentado que "falta clarificación de criterios" para los proyectos de ciudad. "Este verano tenían que haber aprovechado para hacerlo, porque el problema está en la oficina de valoración de los proyectos, que no tiene criterios homogéneos para todas las propuestas".

Asensio ha enfatizado que si la consejera municipal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Elena Giner, "de aquí a mañana no cambia de posición y no trae un informe nuevo, no saldremos de la abstención".