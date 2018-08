El PP califica como "compromiso cumplido" la declaración de interés general del Camino 'Val de Zafán' de Teruel

Publicado 23/08/2018 19:00:08 CET

El Partido Popular (PP) ha considerado que es un "compromiso cumplido" la declaración de interés general del Camino 'Val de Zafán' de Teruel por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. De esta forma, se ha dado un paso más para la recuperación de este vial.

Esta iniciativa ha venido producida por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, "diseñados, impulsados y aprobados" por el Partido Popular y que tenía recogida esta declaración, según han informado en una nota de prensa.

Así lo han anunciado el senador alcañizano del Partido Popular de Teruel, Miguel Ángel Estevan, y el diputado calandino Alberto Herrero. Una decisión que, según ha asegurado el primero de ellos, "podría provocar que cualquier iniciativa de prolongación de dicho camino pudiera ser acometida por el Ministerio en el marco del programa de caminos naturales".

Se trata, en definitiva, de un "compromiso cumplido" por parte de ambos representantes, que han "trabajado constantemente desde el inicio de la pasada legislatura de escasos meses para que hoy este hecho fuera una realidad", ha indicado Estevan. A su vez, también ha subrayado la "enorme trascendencia" de esta noticia porque "permite acercarnos al principal objetivo que tiene el Bajo Aragón que no es otro que la prolongación de dicha Vía Verde entre las localidades de Valdealgorfa y Alcañiz".

Esta declaración ha sido posible, según el senador del PP de Teruel, "gracias a las continuas reuniones y el trabajo realizado por los representantes de la formación en el Congreso de los Diputados y el Senado" y da pie a "seguir trabajando para la ansiada ampliación". Un hecho que "aumentaría exponencialmente las posibilidades turísticas de una zona ideal para la práctica del ciclismo y convertir el entorno natural en un foco de atracción de numerosos visitantes a nuestras localidades".

"El PP de Teruel siempre ha estado convencido en la importancia de poner de manifiesto los recursos con los que cuenta nuestro territorio y, en el caso concreto de la Vía 'Val de Zafán', nuestro trabajo se demuestra en todas las administraciones en las que tenemos representación y también en el Ayuntamiento de Alcañiz con el decidido apoyo de su alcalde, Juan Carlos Gracia Suso", ha enfatizado el senador turolense.

Ante esa realidad, también ha instado al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez a "no apuntarse tantos que no le corresponden, como ha ocurrido recientemente con la publicación de la declaración de impacto ambiental de la A-68" y también a "no paralizar esta iniciativa y a seguir trabajando para que la ansiada prolongación pueda ver la luz".

TRABAJO PREVIO

El senador turolense ha afirmado que se ha llevado a cabo un trabajo "constante y decidido" por parte de los representantes del PP en el Congreso de los Diputados y el Senado, así como del Ayuntamiento de Alcañiz, para que la declaración de interés general de 'Val de Zafán' sea "una realidad".

Una labor que "hemos materializado en el Parlamento y también en el Ministerio porque entendíamos que debía actuarse en ambas perspectivas, en la legislativa pero también en la ejecutiva", ha indicado Estevan.

El representante alcañizano ha recordado que el 14 de abril de 2016, en compañía del diputado Alberto Herrero, presentaron en la Cámara Baja una Proposición no de Ley en la que se reclamaba la declaración de Interés General de la Vía 'Val de Zafán', que comprende el trazado entre las localidades de La Puebla de Híjar y San Carlos de la Rápita (Tarragona).

REUNIÓN

El 20 de marzo de 2017, ambos representantes del PP de Teruel en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, mantuvieron una reunión con la entonces subdirectora general de Fomento del Desarrollo del Medio Rural, María Cruz Vega Álvarez, y con el jefe de área de la Secretaría General del Desarrollo del Medio Rural, Gustavo Bada de Cominges.

Sobre la mesa estuvo esta importante vía de comunicación del Bajo Aragón turolense y su relevancia como motor de atracción turística y también como una de las actuaciones "imprescindibles" para "dinamizar turísticamente una zona que posee muchas posibilidades".