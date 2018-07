El PP cree que la falta de información sobre los 16 millones en contratos de Cultura en Zaragoza genera "sospechas"

Actualizado 11/07/2018 13:36:48 CET

ZARAGOZA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, ha exigido que se le faciliten los datos solicitados hace cuatro meses sobre el destino de los más de 16 millones de euros del presupuesto del área de Cultura, que dirige el consejero municipal, Fernando Rivarés, porque "la falta de información genera sospechas".

María Navarro ha dicho que el presupuesto de Cultura es "bastante opaco y los ciudadanos no saben dónde se gasta dinero", para detallar que el Patronato de Artes Escénica y de la Imagen tiene 6,6 millones de euros y la sociedad Zaragoza-Cultural maneja 10,3 millones, por lo que entre los dos tienen más de 16 millones de euros.

En rueda de prensa, Navarro ha contado que el PP ha realizado un seguimiento en la gestión cultural y ha visto que en el Teatro Principal "ha bajado la recaudación por venta de entradas" para señalar que ha bajado casi la mitad en los últimos diez años siendo más acusado en los dos más recientes.

Entre la información reclamada por el PP a Rivarés figura el listado de todas compañías contratadas por el Patronato en los últimos tres años y el detalle del coste, caché, manutención y el número de espectadores de pago de cada obra, además de la recaudación, ha enumerado.

"Esta petición surge porque los grandes referentes de la ciudad están siendo abandonados y las recaudaciones caen en picado y desde el 14 de marzo estamos esperando la información, que también se ha pedido del Auditorio", ha apuntado.

TRANSPARENCIA

Navarro ha justificado la petición de información porque la necesita para ejercer su trabajo como oposición y responder a las preguntas que les formulan los ciudadanos. "El PP no sabe a donde va el dinero y no se sabe cuánto se paga porque no hay concurrencia competitiva y no hay transparencia y entonces nos preguntamos por qué no da información el Gobierno", ha dicho.

La concejal del PP ha lamentado que el Gobierno de ZEC tampoco les haya proporcionado la información requerida sobre el programa 'Creando barrios', al igual que del Ballet de Marsella. "Nos llegan informaciones de que se han pagado facturas, pero el área de Cultura no responde y no podemos conocer los datos", ha afirmado.

Según Navarro, "no se puede esperar cuatro meses porque se genera un clima de sospecha, que se evita siendo transparente, pero este Gobierno demuestra que se la pasa por el arco de triunfo, Gobiernan para una minoría con unos intereses concretos y además nos echan de los órganos de administración; solo nos podemos enterar a través de la solicitud por escrito, pero pasan olímpicamente".

La concejal 'popular' ha instado al equipo de gobierno a que ejerzan esa transparencia porque los "grandes referentes de la ciudad caen en picado" y como concejales tienen el "derecho y obligación de analizar el por qué de los problemas para lo que necesitamos disponer de la programación, el dinero pagado en facturas y todo".