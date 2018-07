El PP cree que es la hora de la "coherencia" del PSOE e insta a Sánchez a llevar al TC la Ley de capitalidad

Publicado 18/06/2018 12:24:00 CET

ZARAGOZA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha indicado que "es la hora de la coherencia del PSOE y ha instado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a que recurra ante el Tribunal Constitucional la Ley de capitalidad.

El Consejo de Estado ha emitido un dictamen en el que considera que es inconstitucional el artículo 14 de dicha ley, por el que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) cambió el pasado 9 de febrero la proporcionalidad en las sociedades municipales para tener la mayoría. El Gobierno central puede recurrir dicho artículo ante el TC.

El dictamen del Consejo de Estado indica lo siguiente: "No corresponde a la ley autonómica sustraer cualquier facultad de decisión del Pleno municipal en lo concerniente a la composición de la Junta General y a la formación de la voluntad en el seno de la sociedad mercantil local, y aún menos eliminar cualquier posibilidad de que sea el Pleno el órgano que actúe en la condición de socio, de manera que el Ayuntamiento quede necesariamente compelido a articular tal actuación a través del órgano de gobierno de la Corporación, en este caso, el gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza".

Asimismo, el informe sostiene que la necesidad de impugnar el artículo 14 "radica en la conculcación de lo establecido en las normas que integran el marco general de la Constitución y en la legislación básica del Estado en materia de régimen local y de formación de la voluntad de los órganos colegiados de las sociedades mercantiles locales".

Jorge Azcón ha expresado que el informe del Consejo de Estado "deja en muy mala situación al PSOE de Lambán y Pérez Anadón porque ha llegado la hora de ver si todo lo que han dicho era palabrería o de verdad creían en ello".

En rueda de prensa, ha contado que al portavoz del grupo socialista, Carlos Pérez Anadón "se le ha oído hablar de golpe de Estado perpetrado por el alcalde y ahora tiene en su mano modificar la situación". "Llega la hora de la coherencia del PSOE". "Pedirán que se recurra la Ley de capitalidad y se suspenda en la parte que afecta a las sociedades o se van a callar y pedirán la suspensión cautelar de la ley, que es una decisión política", ha preguntado al PSOE.

A su parecer, si el PSOE no lo recurre será un "escándalo" y si no la suspende "dónde queda la coherencia del PSOE sobre lo que ha dicho de golpes a la democracia y golpes de Estado; los socialistas han comparado a Santistevee con Maduro. Es la hora de la verdad", ha apremiado.

"REHÉN DE PODEMOS"

Para Azcón se trata de dilucidar si el golpe a la democracia "fue con las armas que Lambán puso a su disposición del Ayuntamiento con la Ley de capitalidad. Se trata de ver si Lambán es un cooperador necesario porque tiene un problema de coherencia si no actúa en consecuencia".

El portavoz de Podemos ha manifestado que "si Lambán no fuera rehén de Podemos podría rectificar directamente la Ley de capitalidad en las Cortes de Aragón". Además, ha emplazado a comprobar si el Gobierno de España pide la suspensión de la Ley además de recurrirla al TC, que "es lo que verdaderamente devolvería la democracia al Ayuntamiento". En caso contrario, ha aventurado que "serán cómplices del golpe a la democracia y ahí el PSOE se juega su coherencia".

Jorge Azcón ha apuntado que no le sorprende que el Consejo de Estado haya dicho que sea inconstitucional el artículo 14 porque ya lo dijo el PP y también el informe de los catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza.

"Había problema político y ahora es jurídico, y lo lógico es intentar solucionarlo con diálogo y que el alcalde intente rectificar sobre las decisiones antidemocráticas, pero no tenemos ninguna esperanza porque no toman decisiones con sentido común y porque la vicealcaldesa Broto ha avanzado no tienen intención de rectificar".

Azcón ha lamentado que este asunto no se pudo solucionar en la Comisión bilateral entre el Gobierno de Aragón y el de España porque el Ejecutivo que preside Javier Lambán "se negó".

"Ahora el Gobierno de España tiene que recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de capitalidad y sino lo hace Sánchez sería gravísimo el precedente que sienta en la política española".