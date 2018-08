PP dice que ZeC no dice la verdad y que por Don Jaime I no habrá transporte público

Actualizado 29/08/2018 12:45:48 CET

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) "no dice la verdad" y ha asegurado que según se desprende de un informe del área de Movilidad "no habrá transporte público" tras la forma de una parte de la calle Don Jaime I para igualar la altura de la calzada con las aceras.

Dicho informe, firmado por el ingeniero jefe del Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, recoge en uno de los seis apartados: "con el tiempo se deberá reconsiderar el paso de autobuses por la calle Don Jaime I, ya que no parece apropiado un tráfico elevado en una zona de prioridad peatonal".

Azcón ha asegurado que de este apartado se desprende que "se convertirá en un zona de prioridad peatonal y será una calle peatonalizada por la que no pueden pasar los autobuses, ni coches ni taxis".

Ha abundado en que ZeC "no dice la verdad" a los zaragozanos y es la razón por la que emprenden la obra en pleno mes agosto, "de tapadillo, justo antes del puente mes de agosto".

"Cuando ZeC dice que la calle Don Jaime no se peatonaliza y que el transporte público seguirá pasando no dice la verdad y cuando da a conocer un proyecto emblemático como esta pequeña reforma de Don Jaime en pleno mes de agosto ya suena raro".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha criticado las formas de actuar del Gobierno de ZeC "que no se caracteriza por trabajar demasiado, y decide que esta reforma emblemática la cuenta antes del puente de agosto".

"CHAPUZA"

A su parecer, la elección de esa fecha se debe a que "no han querido tener un debate en el Ayuntamiento, ni en las Juntas de Distrito, ni contar con el dialogo de los vecinos. No han querido hablar con nadie antes de plantear un cuasi proyecto de una parte de reforma de Don Jaime y la razón es que no dicen la verdad a los ciudadanos".

Azcón ha añadido que cuando ZeC dice que no se peatonalizará esta calle del distrito del Casco Histórico y que seguirá circulando el transporte público "no dicen la verdad".

Además ha calificado de "chapuza" las formas porque los ciudadanos no han podido alegar, no ha habido una fase de exposición pública para consultar el proyecto", que a su juicio consiste en "rellenar de cemento para igualar la calzada con las aceras".

Tras esta exposición ha apostillado que "es poco serio que se engañe a la ciudad, que no se cumplan con los formalismos del procedimiento y que no se saque la obra a concurso público la reforma de una calle tan importantes. Es sencillamente una chapuza", ha zanjado.