El PP exige explicaciones por los "días de asueto" de Híjar en Palestina pagados "con el dinero de todos"

Actualizado 25/07/2018 14:15:58 CET

ZARAGOZA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pedro Navarro, ha exigido este miércoles explicaciones al equipo de gobierno de Zaragoza en Común por los "días de asueto" del concejal de Vivienda y Deportes, Pablo Híjar, en Palestina, un viaje realizado "sin contar con información de ningún tipo" en la Junta de Portavoces, por lo que ha estimado que no es un viaje de trabajo, criticando que se pague "con el dinero de todos".

En rueda de prensa, Navarro ha avanzado que el PP pedirá explicaciones sobre esta cuestión en la Junta de Portavoces que se celebrará este jueves por el "enésimo viaje de un miembro del gobierno de la ciudad" sin informar a los grupos y ha recordado que ya ha habido "numerosas polémicas" por este tipo de viajes.

"Es la enésima vez que se hace un supuesto viaje institucional pagado por todos, pero si es un viaje institucional por qué los miembros de la foto --ha dicho mostrando una imagen de las personas que han viajado a Palestina-- son todos de Podemos", ha preguntado, para indicar que "la respuesta es porque no es un viaje institucional".

Son nueve miembros en esta expedición "y todos de Podemos", de ciudades como Zaragoza, Barcelona, Cádiz o Madrid. "No somos tontos, que el equipo de gobierno no nos tome por tontos", ha dicho tajante, al indicar que si fuera un viaje institucional lo habría pagado la Asamblea de Madrid, pero "no lo ha hecho", sino que "lo han pagado los diputados con dinero de su grupo parlamentario", de Podemos, "por qué aquí tenemos que pagarlo todos", ha cuestionado.

Navarro ha aseverado que los zaragozanos "estamos hartos de que Santisteve y sus concejales se paguen viajes de partido a costa del erario público", mencionando los anteriores viajes realizados a Santiago de Compostela, Coruña y Santiago de Chile. "Si quieren viajar para hacer política que se lo paguen ellos, no con dinero de todos los zaragozanos", ha recalcado.

USO PARTIDISTA DE LOS RECURSOS

En este punto, ha rememorado que la pasada semana se negó el uso de recursos municipales, de una sala de la segunda planta del consistorio, a dos grupos municipales (PSOE y CHA) y "ahora de nuevo se usa de forma partidista los recursos de todos los zaragozanos".

Según Navarro, este viaje "se ha ocultado", dado que "en ningún momento se ha intentado que los miembros de la Junta de Portavoces conocieran su existencia", algo que sí había ocurrido con anteriores viajes institucionales, como el del alcalde y su familia a Santiago de Chiles, si bien en este caso ha lamentado que conocieron las facturas "que ellos quisieron y cuándo ellos quisieron, porque seguimos sin saber quién pagó una parte del viaje".

Por todo ello, ha concluido apuntando que "exigiremos a Pablo Muñoz responsabilidades, toda la información y todas las facturas. Por qué si algunos lo pagan con su dinero, ZEC no hace lo mismo y lo pagamos todos los zaragozanos", ha insistido.