El PP pide solucionar los problemas de convivencia generados en torno al albergue municipal y Parque Bruil

Actualizado 02/05/2013 15:32:24 CET

ZARAGOZA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eloy Suárez, ha solicitado solventar los problemas de convivencia generados en torno al albergue municipal y el Parque Bruil y ha estimado que la solución tiene que ser coordinada entre las Administraciones.

Tras reunirse con varias asociaciones vecinales, Suárez ha explicado que éstas han mostrado su "honda preocupación por la concentración de personas en torno al albergue municipal, con un alto grado de consumo de alcohol y que afecta a problemas de seguridad y del comercio, que se deteriora".

En declaraciones a los medios de comunicación, Suárez ha estimado que se trata de un "problema complejo" al relatar que el albergue está "desbordado y creo que no da respuesta al problema que se produce en las puertas del centro y lógicamente los vecinos entienden las dificultades de la crisis, pero también reivindican su derecho a una vida tranquila".

Suárez ha avanzado que el PP, además de presentar una moción en la Junta de Distrito del Casco Histórico para convocar una reunión con agentes sociales, informará del problema al responsable de la Policía Local y ha recordado que el pasado martes ya lo hicieron saber al delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, por si era un problema de seguridad.

COORDINACIÓN

No obstante, ha estimado que "no es solo de seguridad, y es una de las cuestiones en la que la Administración debe actuar de forma coordinada entre los servicios sociales del Ayuntamiento, la Policía Local y la Policía Nacional".

Suárez ha informado de que los vecinos se quejan de que en el los alrededores del Parque Bruil se producen una "concentración de personas que hacen botellón y consumo de otras sustancias y eso propicia que cuando pasan los vecinos haya insultos y malas maneras y me han trasladado que era una zona tranquila y ahora la gente empieza a tener miedo y buscan trayectos alternativos para ir a cada y el Ayuntamiento tiene que garantizar la convivencia pacífica", ha exigido.

A su parecer, el aumento de la presencia policial "sería una solución parcial", al detallar que el componente social "tiene mucha importancia y habrá qué ver por qué no entran los transeúntes en el albergue y si hay plazas vacías algo no se está haciendo bien; es un tema sensible que hay que solucionar sin hacer mucho ruido" ya que "los vecinos quieren volver a tener un barrio tranquilo", ha recalcado.