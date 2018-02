El PP registra 158 enmiendas a Educación, Sanidad y Servicios Sociales para mover 110 millones de los Presupuestos

Publicado 06/02/2018 15:33:22 CET

ZARAGOZA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón ha registrado un total de 158 enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad autónoma de 2018 en las áreas de Educación, Sanidad y Servicios Sociales, en los que quieren mover más de 110 millones de euros, unas cifras que han presentado este martes en rueda de prensa las diputadas Carmen Susín, Marian Orós y María José Ferrando.

Carmen Susín ha planteado mover 98,5 millones en el Departamento de Sanidad mediante 45 enmiendas que pretenden movilizar el gasto "ineficaz" situado en el gasto corriente, por ejemplo los 47 millones de euros presupuestados para pagar la luz en esta área, que responden a los "tejemanejes" del Departamento y no a la voluntad de "mejorar la calidad del servicio".

La portavoz de Sanidad del PP ha propuesto destinar tres millones a reconocer a todo el personal del SALUD que tiene el nivel tres de la carrera profesional, ya que actualmente solo lo cobran los empleados con niveles más altos, pero no los titulados en FP ni el personal de gestión de servicios.

También apuestan por reforzar el gasto en atención a la salud mental y al abordaje de enfermedades raras, así como al convenio con AZAJER. El PP quiere aumentar el gasto en el pago de recetas, destinar dos millones al transporte sanitario oncológico, en tanto no se crean las unidades satélite de radioterapia, así como invertir 10 millones en un convenio con el sector ortoprotésico para el pago por recetas y no mediante factura.

Asimismo, Susín ha recomendado incrementar en 7,8 millones la dotación para el nuevo Hospital de Alcañiz, hasta un total de 17 millones, y cinco para construir el vial de acceso, que permitirá que trabajen las máquinas en el recinto sanitario propiamente dicho, a lo que se suma enmienda de 10 millones para la licitación inmediata de las obras del Hospital de Teruel y otras enmiendas para la ampliación del centro de salud de Valderrobres (Teruel), "que no aparece" en los Presupuestos.

Respecto a la provincia de Huesca, la diputada del PP ha abogado por desarrollar el plan estratégico del Hospital de Jaca, que "sigue muriendo por inanición", así como ampliar las Urgencias del Hospital San Jorge, destinar 2,5 millones a la compra de un acelerador lineal y 1,3 para una resonancia magnética. Otros 1,2 millones se invertirían en la construcción del centro de salud del Perpetuo Socorro y en el centro de salud de Barbastro.

En el caso de Zaragoza, Susín ha exigido la reforma de la UCI del Hospital Materno-Infantil, que "se ha quedado pequeño", construir un nuevo centro de salud en el barrio Jesús de la capital aragonesa, reformar el Hospital de Calatayud con 400.000 euros e invertir un millón en María de Huerva, así como dedicar 1,3 millones a la unidad de Psiquiatría del Hospital Miguel Servet. El PP propone mejorar los consultorios locales con un millón de euros.

SERVICIOS SOCIALES

En cuanto a los Servicios Sociales, Marian Orós ha lamentado que "las políticas de Lambán a la izquierda se centran en gastar de una manera ineficaz, sin ningún tipo de control ni gestión", a través de impuestos "injustos", de forma que "no tenemos los servicios en consonancia con lo que los aragoneses pagamos".

El PP quiere mover siete millones de euros en Bienestar Social a través de 50 enmiendas, dado que en esta área "la vida sigue igual", en el sentido de que "hay mucho más dinero", pero no se ven los "avances" anunciados por el Gobierno de Aragón. Ha dicho que la política social también sirve para luchar contra la despoblación.

Al igual que Susín, Marian Orós ha indicado que el Presupuesto incluye unos "colchones" para gasto corriente que "no tienen mucho sentido", por ejemplo el gasto de un 35 por ciento del presupuesto del IASS en gasto corriente, por lo que el PP pedirá explicaciones.

Así, el Grupo Popular ha abogado por mejorar la calida de vida de las mujeres con el impulso al autoempleo, a los programas de empleo y a la lucha contra la violencia de género, llamando la atención sobre el descenso de 150.000 a 55.000 euros de esta partida.

Orós ha lamentado que "no hay proyectos novedosos" para los jóvenes y ha criticado que desaparezca el Plan de Retorno Joven, "que prometió Lambán". Ha propuesto mejorar los centros de día de Alcañiz, Sariñena, Orihuela del Tremedal y Fonz, recortando de los "márgenes desmesurados".

La diputada del PP ha llamado la atención sobre la no aprobación de la Ley de Renta Básica, un proyecto bloqueado "por las desavenencias de la izquierda". Ha aseverado que "los aragoneses no quieren subvenciones, quieren oportunidades" y el presupuesto de servicios sociales no las genera, ha añadido, preguntándose si la pobreza se combate con el gasto corriente.

INCREMENTO "FALSO"

Por su parte, María José Ferrando ha aseverado que el incremento anunciado para Educación, Cultura y Deportes es "falso", ya que no aumenta en 66 millones, sino en algo más de seis, por lo que la consejera, Mayte Pérez, "ha mentido de inicio".

Los populares han planteado 64 enmiendas para mover cinco millones de euros en esta sección presupuestaria, aunque el margen es "mínimo", se ha quejado Ferrando, subrayando que el gasto de personal "cada día es mayor" y ya supera el 70 por ciento del presupuesto del Departamento, mientras que las inversiones se sitúan en el cinco por ciento.

Con sus enmiendas, el PP quiere detraer partidas destinadas ahora a gasto corriente "desmesurado" e "ineficaz", por ejemplo en la Dirección General de Política Lingüística por "innecesaria" y actuar en ámbitos como la despoblación, política a la que quieren destinar dos millones, así como infraestructuras y calidad educativa, rechazando así la política "electoralista" del Gobierno de Lambán.

Ha apostado por impulsar una estrategia educativa contra la despoblación, que el PP ha elaborado, con medidas de apoyo a la eficiencia energética en los colegios rurales (440.000 euros), la constitución de centros integrados, en alusión a las localidades de Ayerbe y Sallent de Gállego, la accesibilidad en los centros rurales y la creación de consejos escolares comarcales. También proponen que los alumnos de Magisterio hagan prácticas en el medio rural y apoyar la FP a distancia.

INFRAESTRUCTURAS

Respecto a las infraestructuras, Ferrando ha considerado necesario invertir en Miralbueno, en el IES Picarral y en el medio rural, concretamente en la sección de IES de Biescas y en el Colegio Especial 'La Alegría' de Monzón, también en La Joyosa y en Valderrobres.

El PP quiere destinar 500.000 euros a las políticas de calidad, equidad y libertad, con medidas de apoyo a la educación de adultos y la formación de docentes, en el marco de un Pacto por la Educación Aragonesa.

Por último, María José Ferrando ha rechazado la "cultura subvencionada" y ha apostado por recuperar el programa 'Corona de Aragón', las ferias del libro de Huesca y Teruel, reforzar la conservación del patrimonio, y en el ámbito deportivo, apoyar el deporte escolar.