El Presupuesto de Zaragoza de 2018 avanza en su tramitación con su aprobación inicial en pleno

Actualizado 15/01/2018 14:24:54 CET

ZARAGOZA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Presupuesto de la capital aragonesa para 2018 ha dado un paso más este lunes, 15 de enero, tras su aprobación inicial en el pleno municipal, con los 16 votos a favor de Zaragoza en Común (ZEC) --que está al frente del gobierno de la ciudad--, PSOE, CHA y los 14 en contra de PP y Ciudadanos (Cs), repitiendo los apoyos que ya recabó el pasado lunes en la comisión extraordinaria de Economía.

Ahora, se abre el periodo de exposición pública y alegaciones, tras lo que se someterá a su aprobación definitiva en un periodo de dos meses. En total, el Presupuesto de 2018 asciende a 753 millones de euros --que alcanza los 796 millones incluidas las sociedades municipales-- que supone aumentar un 4 por ciento sobre el anterior, además de que dispondrá de 65 millones de inversión y accede a financiación externa tras salir del plan de ajuste.

El consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, de ZEC, ha dicho que este es un "Presupuesto enriquecido" gracias a las enmiendas de PSOE y CHA, y también de Cs, "e incluso tres del PP", que "mejora los servicios públicos, la movilidad, la vivienda pública, los derechos sociales, la limpieza, el ahorro energético, las zonas verdes", así como la inversión, que se incremente el 21,7 por ciento sobre el año anterior ya que por primera vez la ciudad puede acudir a financiación externa tras "sanear sus cuentas".

Esto último es, a su entender, "la política más importante de empleo" ya que permite pagar a los proveedores a tiempo, a lo que hay que sumar los 10 millones de euros destinados a empleo y "la política indirecta" a través de la inversión en el ámbito social, en la cultura y el urbanismo.

"Nuestra magia no es Disney, pero es real", ha dicho respondiendo a un comentario del portavoz de CHA, Carmelo Asensio, para calificar de "irrelevante" la intervención del portavoz del PP, Jorge Azcón, y enfatizar que ZEC es "diverso y fuerte" y sus bases han dado el visto bueno a estas cuentas, "pensadas para el común, para la mayoría y para los barrios", cuya aprobación en esta jornada permite "trabajar ya en muchos proyectos para ponerlos en marcha" cuando se aprueben definitivamente.

A TORTAS

El portavoz del PP ha dicho que la izquierda aprueba el Presupuesto "a tortas" y a pesar sus "líos" porque les gusta más hablar de sus problemas "que de los de los ciudadanos", con un documento que "refleja la inexistencia de modelo de ciudad", ya que solo es "un reparto de enmiendas y dinero entre los distintos sectores de ZEC" y entre PSOE y CHA por lo que tampoco hay un "proyecto de la izquierda".

Azcón ha opinado que este Presupuesto "va con el mando a distancia" del presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, que "coordina" con el grupo municipal "la actitud que debe tener" según el comportamiento de Podemos en las Cortes autonómicas con el objetivo final de "agarrarse a los sillones del Pignatelli y del Ayuntamiento".

Además, ha asegurado que es "papel mojado porque no se va a ejecutar" ya que ZEC "no sabe gestionar" como lo demuestra que "no han sabido poner en funcionamiento sus principales proyectos", mientras que el PP ha sido "crucial" para "desencasquillar" la partida de 800.000 euros para el Real Zaragoza, que, por otra parte, cuenta con el visto bueno de ZEC, PSOE y CHA ya que son quienes han aprobado los presupuestos, ha comentado.

El concejal del PSOE, Javier Trívez, ha recalcado que Lambán no ha ejercido ninguna presión sobre él, que es quien ha negociado los presupuestos con ZEC, pero "igual el ladrón piensa que todos son de su condición", ha comentado al PP, para indicar, sobre los 800.000 euros al Real Zaragoza que representan "el 0,1 por ciento del Presupuesto consolidado", mientras que en las "prioridades hemos mantenido el 99 por ciento restante", subrayado las de ámbito social y el incremento de la inversión.

Ha reconocido "dificultades" en la negociación "hasta el final" y "no nos parece leal que acuerdos a los que se llega, posteriormente no puedan cumplirse", además de constatar que "no es homogénea la forma como se trata al PSOE en ZEC" y "tomamos nota", si bien "para la ciudad es mucho mejor tener Presupuesto, que no contar con él" y las cuentas que se han aprobado son "coherentes", con "cierta expansión" y un "esfuerzo" para que la carga fiscal "no aumente en los ciudadanos", algo en lo que los socialistas "hemos tenido mucho que ver".

Trívez también ha defendido el voto favorable porque mejora la movilidad --fomentando el uso del vehículo eléctrico y destinado 1,5 millones para la renovación de la flota de autobuses--, así como el ahorro de agua, la intervención en espacios verdes --como la renovación del Parque Torrerramona--, se recogen "obras emblemáticas para los barrios" y se apuesta por las infraestructuras deportivas.

NO CREA CIUDAD

La concejal de Ciudadanos, Sara Fernández, ha esgrimido que estas cuentas "no crean ciudad", a pesar de contar con más fondos. La edil ha deseado que se hubiera "avanzado más en recuperar la inversión perdida años atrás", al tiempo que ha explicado que "no compartimos que el empleo no forme parte de las grandes líneas".

Por otra parte, ha considerado que el aumento en la partida de servicios públicos "no es suficiente" para dotarlos "de calidad" y ha expresado su rechazo a la ley de Capitalidad aprobada en las Cortes de Aragón "ninguneando a los grupos de la oposición". Fernández ha reconocido que es "positivo" que se hayan aceptado enmiendas de los grupos que no han votado a favor de estas cuentas.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha indicado que este Presupuesto "se aprueba más pronto que otros años" y ha recibido el visto bueno "precedido de negociación" y también de la "magia de ZEC, que no es como la de Disney", pero que "nunca decepciona" tras la transacción in voce propuesta desde el equipo de gobierno sobre el Real Zaragoza, cuando ya había habido un acuerdo previo.

No obstante, frente a los "debates vacuos", CHA "pone por delante los problemas de la gente" y por eso ha apoyado estas cuentas, tras la aceptación de 49 de sus 50 enmiendas, que mueven 6,8 millones, "que si sumamos a los seis que ya están en las cifras, estaríamos hablando de cerca de 13 millones", ha expuesto el concejal.

Asensio ha argumentado que "2018 es un año clave" puesto que "todo lo que no seamos capaces de arrancar ahora, no se va a poder ejecutar" esta legislatura. Ha añadido que este Presupuesto sale aprobado con "un nuevo pacto por la izquierda" porque "el interés general está por encima del partidista" y de las diferencias, algo que "espero que no sea un paréntesis porque todavía hay mucho recorrido y espacios de encuentro de la izquierda".