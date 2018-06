El programa "Quédate en verano" reordena y diversifica la oferta cultural en barrios y distritos

Publicado 21/06/2018 13:32:37 CET

Rivarés destaca que esta iniciativa está pensada para los turistas, pero sobretodo, para los vecinos de la ciudad

El consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha presentado la programación de "Quédate en verano" que reordena y diversifica la oferta cultural de los barrios y distritos de la ciudad durante los meses de julio y agosto.

No obstante, la programación se adelanta a este fin de semana, en la noche del sábado, 23 de junio, con La Noche en Blanco y el cierre de la temporada del Teatro Principal con la obra 'Celebración' de la compañía zaragozana LaMov; el concierto de Joan Manuel Serrat en el Auditorio; y la actuación del Orfeón Donostiarra y la Orquesta Reino de Aragón.

'Trayectos', del 28 de junio al 1 de julio, volverá a convertir a Zaragoza en referencia mundial de la danza contemporánea con tres objetivos: mostrar producciones de calidad tanto nacionales como internacionales y de talento local, acercar esta disciplina artística a toda la ciudadanía y redescubrir diferentes espacios urbanos como escenarios para la cultura.

Coorganizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Cultural Las Voces Humanas, durante cuatro días se podrá disfrutar con más de 20 actuaciones de acceso libre en la Iglesia de San Cayetano, Etopía, Paraninfo de la Universidad, Centro Social Comunitario Luis Buñuel, plazas como la de San Bruno o del Justicia e incluso sobre ruedas, con Trayectos en Bici.

El festival 'Al margen', el 29 de junio a las 20.00 horas en el parque del Tío Jorge; y la final del concurso Ambar Z Music, el 30 de junio, también en el parque del Tío Jorge, a partir de las 18.00 horas, cerrarán la programación de junio.

"Quédate en verano" se basa en espectáculos de calidad con propuestas para todos los públicos y por segundo año consecutivo se avanza en la descentralización para llevar la actividad cultural a más barrios rurales y distritos urbanos durante el verano.

"LOS QUE SE QUEDAN"

Las riberas serán uno de los espacios protagonistas con música en directo y propuestas culturales infantiles, que se suman a las plazas, calles y entornos al aire libre, junto a museos, teatros, salas privadas y bibliotecas donde se podrá disfrutar de música, cine, danza, teatro, circo, exposiciones, talleres y artes escénicas.

En rueda de prensa, Rivarés ha contado que en la elaboración de la programación se ha pensado en los turistas, pero "sobre todo en los vecinos de Zaragoza, la gente que vive aquí y se queda en verano y que en cuanto cae el sol necesita ocio cultural".

Ha ofrecido el dato de que el verano pasado se registraron 203.819 visitantes durante los meses de julio y agosto, que supone el tercer periodo del año de mayor afluencia superado por la Semana Santa y especialmente las fiestas del Pilar.

Rivarés ha explicado que se trata de la tercera edición, que surge en 2016 con la localización en tres espacios para cada una de las actividades de danza, música y teatro. "Nos dimos cuenta de que lo mejor era mezclar y abrir más espacios por eso ahora en las plazas museos y parques de los barrios y distritos se aúnan todas las disciplinas".

"Hay de todo en todos los sitios" ha resumido Rivarés, para agregar que se repite por tercera edición porque "ha funcionado". Al respecto ha expuesto el ejemplo de que la iniciativa Filmnic "desbordó por la gran afluencia de gente" que acudió al parque Bruil. Este año se reedita todos los jueves de julio y de la primera quincena de agosto a las 21.00 horas con un concierto y una proyección. La primera será el día 5 de julio con la música de Manuel de la Cueva & The Breeze y la película "Your name" de Makoto Shinkai.

RIBERAS Y OTROS ESPACIOS

El concierto 10 años disfrutando de las Riberas con Lagartija Nick, Guadalupe Plata y TBC será el 1 de julio en el parque Tío Jorge a partir de las 20.00 horas.

La iniciativa '4 Domingos locos en la Ribera' es una programación familiar para las mañanas de los domingos de julio que se llevará a las riberas del Ebro y la plaza del Quiosco del Parque de Macanaz. Serán cuatro sesiones y cuatro disciplinas artísticas que arrancarán el 8 de julio con la actuación de Los Titiriteros de Binéfar. Le seguirán en las siguientes semanas el clown de Cía Rampante, la verbena infantil de Xip y Xap y el circo contemporáneo de Alodeyá.

'Ópera en la calle' busca acercar esta disciplina a más públicos y la plaza de San Bruno acogerá el 7 de julio a las 21.30 horas, la retransmisión al aire libre de 'Lucía de Lammermoor'.

'Música en el Museo del Foro Romano' contará con el Festival de Intérpretes en Aragón que cumple su 25 aniversario y lo hace con diez recitales de música clásica que tendrán lugar los viernes, del 29 de junio al 31 de agosto. El ciclo comenzará el día 29 a las 22.00 horas con el concierto de presentación 'La energía del Flamenco y la libertad del Jazz', a cargo de Miguel Ángel Remiro y su grupo y con David Giménez como invitado.

El programa 'A la fresca' que busca dinamizar las plazas, calles y espacios abiertos de la ciudad cuenta con casi 70 actividades de acceso libre con conciertos, actuaciones teatrales, circo, danza, magia o exposiciones en los barrios rurales y distritos Centro, Parque Goya y Sur.

El camping de Zaragoza acogerá el Slap Festival, del 6 al 8 de julio y Lagata Reggae Festival, del 20a l22 de julio, que además de música ofrecerá talleres y programación para familias.

MUSEOS

Durante todo el verano permanecerán abiertos los museos y salas de exposiciones municipales con propuestas, como las de PhotoEspaña 2018, que combina los espacios de La Lonja --del 12 de julio al 9 de septiembre-- y el Centro de Historias acoge hasta el 12 de agosto '1968. El fuego de las ideas' del argentino Marcelo Brodsky, sobre los movimientos sociales de mayo del 68.

Las actividades en los museos municipales, con acceso libre el primer domingo de mes hasta completar aforo, ofrecerán visitas comentadas para conocer la Zaragoza romana, la figura y obra de Gargallo o historias alrededor del fuego. Además los sábados en el Museo del Fuego se ha programado 'Entre bomberos anda el juego'.

A toda esta programación de actividades y servicios se suma la de otras áreas municipales, como Etopia-Centro de Arte y Tecnología, Patronato de Educación y Bibliotecas, Servicio de Igualdad, Centros Cívicos y Harinera ZGZ, así como otros espacios: Las Armas, Teatro de las Esquinas, Teatro de la Estación, Teatro Arbolé, salas de música, Club Náutico, IAACC Pablo Serrano, CaixaForum, Alma Mater Museum, Intu Puerto Venecia, Parque de Atracciones, Acuario de Zaragoza, Plaza Imperial, entre otros.

REFUERZO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS

El renovado Bus Turístico se presta de forma diaria del 1 de julio al 30 de septiembre, con frecuencias cada media hora durante casi toda la jornada.

Se completa además con el Bus Nocturno los sábados a las 21.45 horas y con el Megabús, que ofrece una visita teatralizada pensada para el público más familiar junto a la intrépida reportera Vera, con servicio diario del 14 de julio al 31 de agosto.

Además se han previsto paseos para conocer el patrimonio como los paseos Renacentista, de Goya, Mudéjar y Romano, junto a visitas guiadas al Palacio de la Real Maestranza, Casa Solans, la Basílica del Pilar, la Catedral de San Salvador-La Seo, el Casco Histórico o el propio Ayuntamiento, además de rutas gastronómicas. Entre los servicios turísticos, paseos guiados también en inglés, francés e italiano.