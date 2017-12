El proyecto de Presupuestos de Aragón prevé un crecimiento de la inversión pública del 13% y del gasto social del 5%

Actualizado 28/12/2017 15:38:12 CET

ZARAGOZA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón remitirá este viernes a las Cortes, para su tramitación parlamentaria, el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2018, que asciende a 6.162 millones de euros, con un gasto no financiero de 5.303 millones y que contempla un crecimiento de la inversión pública del 13,29 por ciento y un repunte del gasto social del 5,64 por ciento.

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Ejecutivo aragonés, Fernando Gimeno, y el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, han presentado en rueda de prensa las cifras del presupuesto de 2018, tras ser aprobado este jueves en Consejo de Gobierno.

El presupuesto permitirá al Gobierno autonómico "pasar a la ofensiva" tras haber superado la "desastrosa" situación que se encontraron PSOE y CHA al llegar al Ejecutivo en 2015. Todas las secciones incrementan el gasto, siendo el sanitario el de mayor crecimiento absoluto, con 102 millones, y el de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda el que registra mayor incremento porcentual, con un 9,8 por ciento

De hecho, las cuentas tienen como prioridades el gasto social, la mejora de la economía y el empleo y suponen "un cambio cualitativo" y cuantitativo con inversiones "muy importantes" y proyectos emblemáticos de la Comunidad, como el Hospital de Alcañiz, que recibirá 9,4 millones, o para las obras de recuperación de la explanada de Arañones, en la Estación Internacional de Canfranc, con una partida de 1,9 millones.

Gimeno ha recordado que el proyecto de presupuestos, el tercero del Ejecutivo PSOE-CHA, es "radicalmente diferente a los anteriores" y fruto de las conversaciones mantenidas con Podemos, a quien ha agradecido "de forma muy especial" su "fructífero" trabajo.

El titular de Hacienda ha subrayado que el volumen de inversión que contempla el presupuesto de 2018 es "más alto que el que ha tenido la Comunidad en su historia, si se corrigen las desviaciones de la Expo" y refleja una "vuelta a la normalidad política y económica", con una situación de mayor "optimismo".

El gasto no financiero se sitúa en 5.303.609.207,40 euros, un 4,96 por ciento más que en 2017, mientras que el gasto total es de 6.162.313.654,08 euros, frente a los 5.577 millones de 2017. El presupuesto global crece un 10,49 por ciento, ha apuntado Gimeno, remarcando que es un documento "progresista".

NUEVO ESCENARIO

Este nuevo escenario hace prever que Aragón podría terminar el año con un crecimiento del 2,9 por ciento del PIB y para el próximo año "mi impresión es que es posible un crecimiento superior" al 2,5 por ciento, ha dicho, para insistir en que "el cambio de situación es enorme" aunque aún queda camino por recorrer.

"El presupuesto es compatible con la estabilidad presupuestaria", ha asegurado Gimeno, al recordar que en 2015 el déficit era del 2,11 por ciento y existían facturas sin pagar por importe de 500 millones, mientras que en 2017 y 2018 ese concepto "no existirá en el presupuesto" y se paga en 11 días a los proveedores. En cuanto al objetivo de déficit para 2014, es del 0,4 por ciento y "se cumplirá", ha garantizado.

Respecto al gasto por capítulos, Fernando Gimeno ha precisado que crece un 3 por ciento el Capítulo I, los gastos de personal, que representa el 40 por ciento del gasto no financiero. En este punto, ha resaltado que se hace política de empleo no solo pensando en los ciudadanos, sino también en los funcionarios, con una política de personal que pretende terminar con la interinidad de los trabajadores públicos.

El Capítulo II, gasto corriente, contemplan un aumento del 11,97 por ciento; mientras que el Capítulo III experimenta una reducción del 2,10 por ciento y el IV crece un 2,49 por ciento. Las Transferencias de Capital (Capítulo VII) suben un 16,11 por ciento en el presupuesto de 2018.

Un 1,57 por ciento se incrementan los Activos Financieros (Capítulo VIII) y un 63,75 por ciento (Capítulo IX) los Pasivos Financieros, fundamentalmente como consecuencia de las amortizaciones de deuda a las que tiene que hacer frente la Comunidad autónoma en 2018.

POR SECCIONES

Por lo que respecta a las secciones, Vertebración del Territorio (+9,81%), Economía (+7,98%), Educación (+7,13%) y Ciudadanía (+6,85%), son las que experimentan mayores incrementos, lo que refleja el carácter social y de impulso económico y territorial del presupuesto. En términos absolutos, el mayor repunte corresponde a Sanidad, con 102 millones más y recuperando los niveles de inversión de los años 2009-2010, con más de 2.000 millones de euros en este departamento.

Gimeno ha destacado el crecimiento de los recursos para el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), con 23,5 millones de euros más, un 6,43 por ciento de aumento hasta los 389,6 millones; la partida para el Instituto Aragonés del Agua, con 73,3 millones, diez millones más (+15,92%); y del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), que sube un 10,12 por ciento, en diez millones, hasta los 114 millones de euros.

En ingresos, Gimeno ha comentado que no se contemplan cambios y ha avanzado que no habrá modificaciones legislativas vinculadas a la política impositiva. Ha precisado, además, que con el Impuesto de Sucesiones se han recaudado "160 o 170 millones", para estimar que el 95 por ciento de los aragoneses no están afectados por este impuesto. Los impuestos directos crecen un 6,04 por ciento y las tasas y otros ingresos un 11,33 por ciento, ha agregado.

"UN GOBIERNO DE FIAR"

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha coincidido en subrayar que las cuentas de 2018 incluyen las propuestas de los grupos de izquierdas, estimando que desde 2015 "se han cumplido los compromisos" adquiridos para facilitar la investidura del socialista Javier Lambán y se ha demostrado que "somos un gobierno de fiar y cercano a la gente".

Soro ha afirmado que las cuentas impulsarán "proyectos emblemáticos", mencionando entre ellos la instalación del grupo Guissona en Épila, con una inversión prevista de 1.950.000 euros; las obras en la explanada de la estación de Canfranc, con casi dos millones de euros; o los trabajos en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, con 1,9 millones, así como 37 millones de inversión en carreteras, con proyectos en los que ya se ha avanzado en su tramitación durante este año.

Ha manifestado que el documento se centra en la lucha contra la despoblación y el equilibrio territorial, con 21 millones de euros para el Fondo de Cooperación Municipal; los 8 millones de la Ley de Capitalidad; cuatro millones para el fondo comarcal; 2,5 millones para un fondo de cohesión territorial y un aumento del 10 por ciento en el convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza.

CIFRAS GLOBALES

Las políticas sociales crecen un 5,64 por ciento, hasta alcanzar los 3.706.403.414,03 euros. Destacan el presupuesto del IASS, con 390 millones; los 3,9 millones del Instituto Aragonés de la Mujer; un plan piloto de protección y seguridad para mujeres bajo situación de violencia machista, con 413.000 euros, o los 137 millones del sistema de la dependencia.

Cultura dispondrá de un millón de euros más, un 8,4 por ciento más, para programas como el bono 'Aragón es cultura' para jóvenes o el desarrollo de la memoria democrática; mientras que en empleo se destinan recursos para combatir el desempleo femenino y ayudar a parados de larga duración, con cinco millones cada uno; 30 millones para impulsar el empleo joven; así como continúan las inversiones en centros educativos, con 35 millones y una inversión global en Sanidad de 32 millones.

Las cuentas impulsan la agroalimentación y la ganadería; se dedican recursos al operativo de incendios, con dos millones de euros para las cuadrillas; y al ciclo del agua, 74 millones para depuración; y 1,8 millones para descontaminación del lindano.