El PSOE compara al alcalde con Torra cuando dice que no acatará la decisión del TC sobre Ley de capitalidad

La oposición teme que el Gobierno de ZeC no acate la decisión del TC sobre Ley de capitalidad

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón, ha comparado la actitud del alcalde, Pedro Santisteve, con la del presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, cuando dice que no acatará las decisiones del Tribunal Constitucional después de que este viernes haya admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de España el pasado 3 de agosto contra el articulo 14.1,U de la Ley de capitalidad.

En virtud de dicho artículo, el Gobierno de ZeC decidió el pasado 9 de febrero cambiar la composición de las sociedades municipales y en lugar de mantener la proporcionalidad del pleno el equipo de gobierno asumió esa mayoría.

Pérez Anadón ha recordado que cuando el TC lo publique "se vuelve a la normativa existente que es la Ley de Administración Local de Aragón y el reglamento que dice que la junta general es el pleno y se tomarán las determinaciones en el pleno".

"Se tendrán que confrontar las legalidades y nos podemos encontrar que Santisteve al final acabe siendo el señor Torra desoyendo lo que dice el TC", ha considerado.

Pérez Anadón ha añadido que cuando "se permite el lujo de decir que hará caso omiso si se admite a trámite la suspensión de ese artículo de la Ley de capitalidad y dice que no habrá normas que sustituyan a la misma con respecto a la Constitución, el TC y legislación vigente, el alcalde se coloca igual que Torra con el resto de España".

"Esa es mi percepción" ha enfatizado tras la reunión de la "pseudo" Junta de Portavoces en la que se tenía que abordar esta situación y a la que el alcalde no ha asistido. "Nos recibe la vicealcaldesa para abrir la puerta de su despacho y marcharse para quedarse la portavoz adjunta de ZeC, Arantza Gracia".

"Es una espantada del alcalde y hemos asistido a una pantomima porque una portavoz de ZeC ha cogido el informe jurídico de escudo y ha dicho que aunque el TC admita a trámite y publique el recurso de inconstitucionalidad y haya petición de suspensión, ellos van a seguir como hasta ahora".

"Se van a saltar la suspensión del TC y no hay parangón en que un Gobierno municipal se esconda en un informe jurídico de parte y no ejecute una sentencia del TC que la tienen que calificar. Diría que el alcalde va deslizándose por un camino que irreversiblemente nos va a llevar a que este Ayuntamiento se convierta a lo más parecido del Parlamento de Cataluña".

"MONSTRUO"

El portavoz adjunto del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pedro Navarro, ha anunciado que solicitará un pleno extraordinario cuando el BOE publique la decisión del Tribunal Constitucional adoptada este viernes de admitir a trámite el recurso del Gobierno de España contra el artículo 14.1.U de la Ley de capitalidad.

"La única forma de recuperar la democracia es convocar un pleno extraordinario. La suspensión será efectiva cuando se publique en el BOE y ese mismo día el PP solicitará un pleno extraordinario para recuperar la democracia porque estamos hartos de pantomimas".

En rueda de prensa, Navarro ha acusado al PSOE de "haber engordado un monstruo que ha creado" en referencia a la situación generada por ZeC y prestarle su apoyo en los presupuestos. "La Junta de Portavoces ha terminado como esperábamos: sin resultados. El alcalde no respeta a la Junta de Portavoces ni al PSOE".

"El PSOE no sabe qué hacer con este monstruo y es hora de actuar y buscar soluciones reales y no hacerse fotos que no sirven para nada".

"CHULERÍA"

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha criticado la "chulería" del alcalde al no asistir a la Junta de Portavoces sobre el recurso ante el TC de la Ley de capitalidad

"Es una actitud deplorable del alcalde el no querer dar la cara en la Junta de Portavoces, para que la presidiera ante un asunto tan importante como es la presentación del recurso de inconstitucional", ha puntualizado

Desde CHA, han lamentado la "falta de respeto" del alcalde con los grupos municipales. Asimismo, ha tildado el informe jurídico elaborado por la Asesoría Jurídica de "artimaña jurídica" para no reconocer el error del 9 de febrero y "seguir empantanado este Ayuntamiento".

"ZeC prefiere morir matando la gestión municipal y la democracia y eso es muy triste por que faltan por aprobar la ordenanzas municipales y los presupuestos de 2019", entre otros asuntos pendientes como el Pan de Movilidad Sostenible y el Plan de Vivienda.

IRRESPONSABILIDAD

Por su parte, la portavoz de Cs, Sara Fernández, ha calificado de "irresponsabilidad" que ZeC diga que no asumirá las consecuencias del recurso ante el TC

"Queremos saber la decisión del equipo de gobierno de por qué no quieren convocar las juntas generales de las sociedades hasta que pasen 5 meses porque con esta entrada a trámite está claro que está suspendido el artículo y tiene vigencia la Ley de Administración Local de Aragón y los reglamentos orgánicos".

Ha recordado que la junta general tiene competencias que no tienen los consejos de administración de las sociedades. "Es una inconsciencia e irresponsabilidad del equipo de gobierno y estudiaremos las opciones posibles ante un equipo de gobierno que va en contra del TC", ha finalizado.