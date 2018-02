El PSOE dice que la comisión de deudas Ayuntamiento-Gobierno de Aragón concluye "sin pena, ni gloria"

Publicado 05/02/2018 13:10:31 CET

El concejal del grupo del PSOE en el consistorio de la capital aragonesa, Javier Trívez, ha dicho que la comisión de deudas entre el Ayuntamiento y el Gobierno autonómico ha terminado "sin pena y sin gloria porque nació viciada totalmente" y aunque no ha dudado de la buena voluntad de Ciudadanos al solicitar su creación, al final, "se ha intentado hacer un tótum revolútum, al tiempo que coincidía con la comisión de Ecociudad".

Trívez ha opinado que esta comisión ha servido "para bien poco porque las deudas entre instituciones se tienen que basar en la lealtad institucional y la negociación política, sobre todo cuando hay serias dudas en posicionamientos y disposiciones jurídicas".

"Lo que soluciona estos conflictos es la negociación y el Gobierno municipal es incapaz de negociar", ha sentenciado. A su parecer, es una "broma pesada" que para saldar la deuda del tranvía se decida ir a los tribunales a pesar de que en la auditoría del Gobierno municipal "no se dice que sean 39 millones de euros".

Tras tildar de "despropósito absoluto" esta comisión, Trívez ha criticado que desde el Gobierno municipal se plantee votar una conclusiones cuando, además "ha habido falta de negociación en el ICA y en los aprovechamientos urbanísticos del PRT y Plaza".

"Es una broma pesada porque la negociación se la ha cargado ZEC desde el primer día y no somos los grupos que nos oponemos a la votación los que nos hemos cargado la comisión, sino el gobierno hace muchas fechas cuando tomó decisiones con independencia de lo que dijera la comisión y no estamos para soportar paripés y este el devenir de la pseudocomisión lamentable y paupérrima comisión", ha sintetizado.

En rueda de prensa, Trívez ha contado que los asuntos de la comisión son de tal complejidad que sino hay voluntad de llegar a una solución política, "se encalla y acaba en los tribunales".

"No se puede llegar a acuerdos en lo que nos conviene y en lo que no, ir a los tribunales", ha dicho en referencia a la Ley de capitalidad y tras pedir seriedad al equipo de gobierno de ZEC, ha aseverado que "este gobierno no sirve para los intereses de esta ciudad".