Rivarés: Es "perfectamente" posible que las fiestas del Pilar cuenten con el parking norte

Actualizado 30/08/2018 15:43:35 CET

ZARAGOZA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha asegurado que es "perfectamente" posible que las fiestas del Pilar cuenten con el parking norte de la Expo, ya que su adjudicación está marchando "según la ley".

En declaraciones a los medios de comunicación este jueves, Rivarés ha insistido en que el "retraso" en la adjudicación del recinto se debe a que el Gobierno de Aragón, "propietario del suelo donde está el parking", no ha realizado el trámite para elaborar el pliego de condiciones hasta "julio de 2018", mientras que Zaragoza Cultural "pidió renovar el contrato de alquiler en diciembre de 2017".

"La respuesta del Gobierno de Aragón fue que no se podía renovar, que había que hacer uno nuevo, pero hasta principios de julio de este año no se dio el trámite", ha aseverado el consejero municipal para añadir que, "por eso, el pliego de condiciones salió en verano y los plazos no se parecen a los de años anteriores".

Este jueves ha tenido lugar la mesa de valoración de las tres ofertas presentadas a gestionar el parking norte de la Expo en las fiestas del Pilar y, según ha explicado Rivarés, se ha acordado dar un plazo de tres días naturales a los aspirantes ya que se han detectado "carencias" en la documentación aportada por estos candidatos.

PUNTUACIÓN

En concreto, se ha procedido a abrir el sobre 1, que contiene información administrativa de los aspirantes a gestionar este espacio. "En principio, el próximo miércoles tendrá lugar la segunda mesa para constatar que todos los datos técnicos están correctos y empezar con el sobre 2, que es el que contiene las aportaciones económicas de los candidatos", ha apostillado.

En este sentido, ha declarado que, a partir de entonces, habrá que esperar varios días hasta que se reciban los informes de los técnicos del Ayuntamiento para hacer "un algoritmo con los puntos recibidos de cada aspirante por los datos técnicos y los recibidos por la aportación económica" y, así, determinar "quién es el adjudicatario" del parking norte, "algo que nos llevará hasta el día 10 de septiembre, aproximadamente", ha calculado.

El concurso para gestionar el parking norte de la Expo está recurrido en el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TAPCA), por parte de una de las empresas que se ha presentado como candidata al concurso, según ha informado Rivarés, quien ha asegurado no entender la actuación de esta empresa, ya que si se aspira a un concurso es porque se está "de acuerdo con sus condiciones".

El consejero municipal de Economía y Cultura ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento sabe que es "perfectamente" posible que el espacio esté abierto en las fiestas del Pilar y, aunque "sería deseable" que ya se estuviese montando el parking norte, "no es un problema" que aún no haya empresa adjudicataria.