Rivarés estudia las consecuencias jurídicas de que la oposición no asista a las reuniones de los patronatos

El consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha anunciado que ha encargado un estudio sobre las consecuencias jurídicas de que la oposición no asista a las reuniones de los patronatos, después de que PP, PSOE, CHA y Ciudadanos no hayan acudido a la cita de Zaragoza-Turismo.

Rivarés ha precisado que CHA dijo que anunciaba su baja, pero no la ha hecho efectiva y Cs dijo que no vendría, pero el PP y PSOE "ni se han molestado en comunicarlo".

De esta forma, la reunión Zaragoza Turismo no se ha podido celebrar por falta de quorum y ha quedado convocada con el mismo orden del día para este viernes, 16 de febrero, a las 14.00 horas, porque los Estatutos dicen que por inasistencia se celebrará a los dos días y si no acuden de modo automático se vuelve a convocar en 48 horas hábiles y si no, se vuelve a convocar, pero ha avisado, "no lo voy a consentir".

Esta ausencia ha supuesto que no se haya podido aprobar el pago a los servicios prestados por dos pymes y ha alertado de que las empresas pueden exigir responsabilidades jurídica y pedir intereses de demora "algo que ya había desaparecido en este Ayuntamiento porque los pagos eran al día".

Tampoco se ha aprobado el pago a la empresa de visitas turísticas y no se pueden aprobar los contratos del plan anual de turismo o las cuotas de los socios del Zaragoza Congresos Bureau, que se tienen que ratificar por los consejeros y ha quedado pendiente

"Es una absoluta irresponsabilidad jugar con el trabajo de la plantilla y el plan turístico más allá de las escandaleras por el cumplimiento de la ley porque la inasistencia es no cumplir con su trabajo", ha afeado a la oposición.

MÁS CAPACIDAD

En declaraciones a los medios de comunicación, Rivarés ha relatado que las empresas pueden presentar exigencias al patronato y luego dentro del patronato se dirime que los responsables son los inasistentes".

El consejero municipal de Economía y Cultura ha recordado que hace once años que los Estatutos de Patronato de Turismo "no son acordes a la ley porque ha cambiado legislación nacional".

En su día, el PP solicitó la adaptación a la norma de rango superior y "están a punto de llegar las propuestas jurídicas que luego se tienen que votar para actualizar los estatutos y se vota en pleno", ha precisado.

La norma nueva daría más capacidad a la vicepresidencia del patronato, como ya ocurre en el Imefez, al estar actualizado. Además, el presidente del patronato, por aplicación de la le, y si se adecuan los estatutos, tiene capacidad para firmar contratos que hoy no tiene. "Para que luego no digan que es falta de democracia", ha avisado a la oposición.