Rivera (Cs) dice que "se acabó el tiempo de Puigdemont y toca el tiempo de la Constitución"

Actualizado 01/02/2018 12:59:56 CET

ZARAGOZA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha afirmado este jueves que "se acabó el tiempo de Puigdemont y toca el tiempo de la Constitución". Ha protagonizado una nueva edición de los Desayunos de Heraldo de Aragón en Zaragoza.

Ha exigido al expresidente catalán que pare de "hacer el indio" y deje que gobierne "un presidente o presidenta que cumpla las leyes", confiando en que en dos meses Cataluña vuelva a "cierta normalidad".

"Conociendo a los separatistas, pensar que van a perder el poder del Gobierno lo veo muy complicado", ha dicho Rivera en su intervención, considerando que si quien conforme el Ejecutivo acuerda un candidato, cumple la Constitución y el Estatuto de Autonomía y respeta a los catalanes que no son separatistas "te toca gobernar". Ha emplazado a "no permitir que entre un Gobierno y vuelva a dar otro golpe" para seguir "haciendo lo mismo".

Ha dejado claro que el nacionalismo no va a ser "leal" a la Carta Magna "de golpe y porrazo" y ha reiterado que la formación naranja está dispuesta a llegar a acuerdos "para no depender de partidos separatistas".

Rivera ha aludido a la investigación del referéndum del 1-O que está realizando el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, según la cual el Gobierno de Cataluña utilizó dinero público --del Fondo de Liquidez Autonómica-- para este final. "No puede ser, no me lo puedo creer", ha lamentado Rivera, quien ha asegurado que "es una vergüenza que con el dinero que tendría que ir a las universidades, a la Educación, con dinero del Estado se haya pagado un golpe contra el Estado", un asunto sobre el que Cs pedirá explicaciones al Ejecutivo central.

Albert Rivera se ha preguntado por qué un grupo de manifestantes independentistas consiguió parar la estación ferroviaria de Sants, en Barcelona, tras el referéndum del 1-O, y "si es normal que los diputados constitucionalistas tengan que salir escoltados --del Parlamento catalán-- escuchando insultos, rodeados por una turba separatista, sin que nadie proteja el Parlamento".

Además, ha recomendado terminar con las designaciones políticas para elegir a los miembros de la cúpula policial, en alusión expresa a los Mossos d'Esquadra, "e ir al escalafón", evitando las "policías políticas" porque "una cosa es tener un país descentralizado y otra un cachondeo", rechazando la "España fragmentada".

PERVERSIDAD NACIONALISTA

También ha aseverado que "el nacionalismo es guerra" y que "nos tenemos que tomar en serio la perversidad de la ideología nacionalista" ya que "no es lo mismo proponer el respeto a los demás que el supremacismo, la división, la frontera y el enfrentamiento", urgiendo a dar "la batalla de los valores". Ha recordado que "Europa se construyó frente al fascismo, la barbarie y el nacionalismo de los años 30".

El líder de la formación naranja ha cuestionado "a quién le da miedo que se estudien los valores constitucionales", criticando a quienes han permitido que los nacionalistas "planten malas hierbas".

También ha considerado que el proceso independentista "ha generado un sentimiento de orgullo no identitario" en toda España y que "los españoles han salido a defender la Constitución, los valores civiles, como saldrían un francés, un alemán o un norteamericano".