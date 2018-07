Rudi incrementará las partidas de atención a la dependencia y el ingreso aragonés de inserción

Actualizado 25/11/2011 12:19:21 CET

ZARAGOZA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, incrementará en el Presupuesto de 2012 la partida prevista para la atención a la dependencia y el ingreso aragonés de inserción respecto de 2011. Rudi ha respondido así a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario de IU, Adolfo Barrena, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón.

En su respuesta, Rudi ha rechazado la subida de impuestos. "No creo que el incremento de impuestos suponga una mayor recaudación", ha señalado la presidenta, quien ha explicado que cuando se suben los impuestos llega un punto en que no aumenta la recaudación "porque no se generan más bases fiscales".

Si no se recaudan más impuestos "se deja más dinero" al contribuyente. Si este aumenta el consumo se generan más bases fiscales por el IVA, si ahorra este dinero se destina a financiar la inversión en pymes. "Este es mi modelo, señor Barrena", ha afirmado Rudi. La presidenta ha restado valor a las cifras ofrecidas por Barrena y le ha dicho que "está sumando peras con manzanas".

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, ha observado que si a los 5.300 millones del presupuesto actual se le recortan 2.146 millones de euros "les queda 2.217 millones" para pagar todas las partidas.

Si el Gobierno de Aragón no va a recortar el gasto social, que se eleva a 3.420 millones de euros y no va a aumentar la presión fiscal, "cómo va a conseguir los recursos económicos suficientes" para crear empleo y no recortar el gasto social, ha preguntado a Rudi.