Santisteve dice que el Parking Norte no le preocupa en exceso porque hay otras alternativas para las fiestas

Publicado 14/09/2018 12:45:53 CET

ZARAGOZA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha restado importancia a la posibilidad de que la ciudad no tenga habilitado el Parking Norte de las Expo para las fiestas del Pilar. "No me preocupa en exceso. Todos los años parece que nos vamos a cargar la ofrenda y que va a haber problemas de todo tipo, pero cada año sube de valoración entre la gente joven con una descentralización por barrios y una mejor oferta cultural".

El alcalde se ha referido, de esta forma, al rechazo de la empresa adjudicataria del Parking Norte de la Expo, Ferias Lanzuela, a hacerse cargo de la gestión por cuatro años de este espacio, que tiene un aforo de hasta 45.000 personas.

"Son unas maniobras un tanto sorprendentes de la empresa que si veía que no podía se debía haber retirado en lugar de marear perdiz", ha considerado respecto al rechazo de Ferias Lanzuela a gestionar este espacio al día siguiente de lograr la adjudicación alegando "imposibilidad de ejecución del contrato en los términos presentados en la oferta".

En declaraciones a los medios de comunicación, Santisteve ha asegurado que "habrá espacios de convivencia para las peñas en los barios y otra oferta en Valdespartera y además se trabaja para ver si hay alguna línea de habilitación del Parking Norte" en función del informe que elaboren los servicios jurídicos.

El alcalde ha dejado caro que este asunto "se tiene que poner en el haber de la iniciativa privada, en como se ha comportado en un proceso de licitación".

No obstante, ha señalado que la ciudad tiene "suficientes alternativas festivas y de cambio de ocio juvenil" entre los que ha citado el espacio habilitado en la sala Multiusos del Auditorio en la que se conjuga cultura y juventud.

"Debemos seguir cuestionando este ocio basado solo en el consumo masivo de alcohol. Vamos a ver si lo conseguimos entre todos", ha confiado.