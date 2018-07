El secretario de Estado de Política Territorial apuesta por "agilizar" el FITE

Publicado 24/07/2018 14:32:02 CET

ZARAGOZA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Política Territorial, José Ignacio Sánchez Amor, ha abogado por "examinar la posibilidad de agilizar un poco más" el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), tanto la firma del convenio, como la celebración de la comisión de seguimiento "para que las inversiones puedan comenzarse a ejecutar antes".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, en Zaragoza, antes de participar en la reunión de la Comisión de Seguimiento del FITE, en la sede del Gobierno de Aragón, que va a aprobar los proyectos correspondientes a la anualidad de 2018.

La comisión de seguimiento está compuesta por cinco representantes del Gobierno de Aragón y cinco del Gobierno de España y está encabezada por la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, y por el Secretario de Estado de Política Territorial. También forma parte de ella el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro.

Sánchez Amor ha explicado que a pesar de que este fondo, que se financia al 50 por ciento entre el Ejecutivo autonómico y el Gobierno central, aportando cada uno 30 millones de euros, se contempla como una subvención nominativa en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y esto "despeja alguna cuestión administrativa", hay que "encontrar la fórmula" para que esta comisión se celebre antes.

También ha asegurado la continuidad del FITE y ha aclarado que en caso de que los PGE tuvieran que prorrogarse, que "esperemos que no" porque "la voluntad es tener unos nuevos", al ser este fondo una subvención nominal que ya figura en el presupuesto "se ejecutaría con normalidad, como ya ocurrió en el pasado".

RECEPTIVIDAD

La consejera de Economía, Marta Gastón, se ha congratulado por esa "receptividad al cien por cien" que existe en el actual Gobierno de España para que el convenio, la subcomisión y la comisión mixta de seguimiento del FITE de 2019 tengan lugar "en el primer trimestre" del año.

Según ha dicho, es la comisión de seguimiento la que "supone el punto de arranque para todos los proyectos y convocatorias y que esos 60 millones puedan ponerse en marcha". A su entender, esta será la "mayor garantía" que ejecutar y desarrollar el FITE.

Ha recordado que en la comisión de 2017 hubo una apuesta en este sentido para 2018, que "no se ha llevado a la práctica" ya que el convenio se firmó en mayo y la comisión de seguimiento tiene lugar este martes, cuando "ni en la provincia de Teruel, ni en Aragón debemos permitir que se entorpezca esta ejecución".

EQUILIBRADO

El secretario de Estado ha manifestado que los proyectos que se recogen en el FITE 2018 y que se van a aprobar en la comisión de seguimiento representan "un abanico de inversiones muy equilibrado" y ha enumerado actuaciones como la Ciudad del Motor y proyectos que tienen que ver con el desarrollo de la industria endógena, el patrimonio y el sostenimiento de las zonas del carbón.

En especial, ha mencionado Dinópolis, del que ya "había oído hablar desde el punto de vista del ocio", si bien posee aspectos científicos que "lo convierten en un proyecto diferente" de forma que "no es solo un parque temático excelente" sobre los dinosaurios, sino que también es "un gran proyecto científico" respecto al que "me he llevado una gratísima sorpresa", ha relatado.

Sánchez Amor se ha mostrado satisfecho de poder contribuir desde la Administración del Estado "a las siguientes fases, que hemos conocido en la sede de Dinópolis, con nuevas instalaciones que atraerán de nuevo a mucho público".

"Este es un proyecto de los que pone a una ciudad en el mapa" y que hay que "mimar desde las Administraciones públicas porque una vez que se encuentra el filón de una especialización como esta, dura muchos años", ha esgrimido el representante del Gobierno central.

DÉFICIT DE ATENCIÓN

El secretario de Estado ha visitado Teruel antes de trasladarse a Zaragoza, y en concreto, Dinópolis. Según ha dicho, esta es su primera salida fuera del ministerio desde que desempeña este cargo y "tenía la decisión tomada de venir a un lugar como Teruel porque en muchas ocasiones hay un exceso de atención hacia algunas partes del territorio y un defecto o un déficit de atención hacia otras".

Ha sostenido que "no siempre el que hace más ruido es el que tiene más necesidades" y "la política del Gobierno está pensada para todos los territorios, especialmente para aquellos que no entran la agenda nacional", para apuntar que él proviene de Extremadura y "soy perfectamente consciente de por qué pasan estas cosas".

La consejera de Economía también se ha referido a los proyectos y ha subrayado que se trata de que sean aquellos que "permita el desarrollo socioeconómico de la provincia", apostando por "proyectos singulares, manteniendo los que ya están en marcha" y impulsado, "en su caso, el diseño de alguno nuevo".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Marta Gastón ha destacado algunos elementos de la propuesta de proyectos que está previsto aprobar en la comisión y que, previamente, han recibido el visto bueno del Ejecutivo aragonés.

Según ha comentado, el 43,5 por ciento de las ayudas públicas que se prevén financiar se van a otorgar en régimen de concurrencia competitiva y el resto serán de concesión directa, por entender que concurren razones de interés público, social y económico.

Al respecto, desde el Gobierno autonómico se ha destacado que estos proyectos contribuirán al desarrollo económico mediante la dinamización del tejido empresarial y la diversificación de la estructura productiva local, favoreciendo un modelo de desarrollo empresarial local y el crecimiento y la optimización del empleo del propio municipio y, en general, de toda la comarca, y teniendo en cuenta la contribución a una mejor vertebración social y territorial de Aragón.

PROYECTOS CONCRETOS

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno para destinar cuatro millones de euros a Dinópolis, la misma cantidad para el aeropuerto de Teruel, para un proyecto que tiene previstos futuros plurianuales en este fondo, ha dicho Gastón.

Igualmente, se recoge la última partida para abonar las obras del Palacio de Justicia de Teruel, con 1,5 millones, y 200.000 euros para el 'Museo de la Guerra Civil. Batallar de Teruel'.

También hay 500.000 euros para el parque tecnológico del Motor y la misma cuantía para los parques de bomberos de Teruel y Montalbán, así como 8,4 millones para la Ciudad del Motor, dos millones para el conservatorio en el antiguo edición del Asilo de San José y para el centro social de San Julián y un millón para la ampliación y restauración del museo provincial de Teruel.

El proyecto de acceso al nuevo hospital de Teruel recibirá 125.000 euros y 1,6 millones de euros Galáctica y el Observatorio de Astrofísica de Javalambre, entre otras inversiones.