Soro señala qu Zaragoza y Calatayud deben estar desde un principio en los programas pilotos del futuro EVA

Actualizado 08/02/2018 16:01:14 CET

SABIÑÁNIGO (HUESCA), 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha señalado este jueves que Zaragoza debería estar a la altura de Barcelona y Madrid, debería ser una conexión desde el principio de esta propuesta. Soro se ha mostrado indignado con el planteamiento realizado y ha considerado que "no hay ninguna justificación técnica para que Zaragoza y Calatayud no estén en los programas pilotos".

Para Soro, quien ha participado en Sabiñánigo en el 125 aniversario de la llegada del ferrocarril a esta localidasd, la "tibieza" y la "docilidad" del PP en Aragón todavía le preocupa más y ha explicado que "no sé qué más necesita el PP para saber que no podemos ceder, para entender que hay masa crítica y para entender que Zaragoza y Calatayud son nodos turísticos y económicos de primer orden". "No tiene sentido", ha apuntado Soro, "que cuando se pretende acercar la alta velocidad a la población, se excluya a las personas de Aragón y su área de influencia".

También ha dicho que tras escuchar "las excusas de mal pagador del ministro de Fomento, todavía se quedó más preocupado porque lo que dice es que esta petición ya se irá viendo". Para finalizar, el consejero ha apostillado que Aragón no esté incluido desde el principio "no tiene ninguna justificación".