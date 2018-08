Los taxis vuelven a circular por la capital aragonesa

Publicado 02/08/2018 10:51:53 CET

ZARAGOZA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los taxistas de Zaragoza han desconvocado la huelga esta madrugada, tras las reuniones que han tenido lugar esta semana en el Ministerio de Fomento y tras mantener una conversación telefónica anoche con el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro.

Este último participó por la tarde en la Conferencia Sectorial de Transportes donde se trató sobre las licencias VTC y la huelga de taxis.

Desde la Asociación Provincial de Auto Taxi de Zaragoza han explicado, en declaraciones a Europa Press, que la desconvocatoria obedece a la "voluntad política" manifestada por los responsables ministeriales y de la Comunidad autónoma de resolver la situación.

Sus principales reivindicaciones son que haya una licencia de VTC por cada 30 de taxi, como marca la ley, y que para que estas empresas puedan operar en las ciudades necesiten de una segunda licencia.

La Asociación Provincial de Auto Taxi de Zaragoza celebró anoche una ejecutiva extraordinaria y ha decidido desconvocar el paro que protagonizaban desde el pasado lunes, si bien han señalado que por ahora las propuestas planteadas son "parches".

No obstante, van a trabajar a lo largo de este mes con el objetivo de buscar soluciones, pero no descartan reanudar los paros en septiembre, si estas no son satisfactorias para el colectivo. En ciudades como Madrid y Barcelona también se ha desconvocado la huelga este miércoles.

En Zaragoza, hay 183 licencias de VTC y otras 90 pendientes de autorización, por lo que podrían llegar a sumar 273, una cifra que para la asociación de taxistas no es asumible porque "no hay trabajo para todos".