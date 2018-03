Toda la oposición reprueba al alcalde de Zaragoza, por primera vez en la democracia

Actualizado 02/03/2018 12:13:10 CET

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción del grupo de CHA con el apoyo del PP, PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del equipo de gobierno Zaragoza en Común (ZEC) en la que se ha reprobado al alcalde, Pedro Santisteve, por la decisión de cambiar la composición de la representación en los consejos de administración de las sociedades municipales, que deja en minoría al resto de grupos.

De esta forma, Santisteve se ha convertido en el primer alcalde reprobado en la historia de la democracia de la ciudad ya que en las legislaturas anteriores se presentaron mociones para reprobar al entonces alcalde, el socialista Juan Alberto Belloch, pero no prosperaron por el rechazo de IU.

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha defendido la moción en la que se habla de principios democráticos consustanciales a cualquier institución.

"Me siento especialmente decepcionado porque deposité muchas esperanzas con los resultados del 2015 ya que pensé que se abría una nueva etapa, pero se ha vulnerado el acuerdo por unanimidad que regula la actividad municipal", ha esgrimido Asensio.

"Romper una trayectoria democrática de décadas en Zaragoza --que ha sido pionera porque siempre se ha ido más allá que en otros ayuntamientos--, no había pasado nunca", ha manifestado el portavoz de CHA.

Asensio ha dicho que "es antidemocrático encarcelar tuiteros y también la decisión de ZEC en las sociedades municipales". "Han roto la confianza de CHA y de miles de zaragozanos" y ante la gravedad de la decisión "no queda otro medio porque, además, perseveran", ha observado y ha afeado a ZEC que copie "los viejos y mas reprobables modos".

"No es todos contra ZEC, sino que todos estamos unidos por la democracia y lo raro es que estén ustedes ahí", ha considerado.

DIFERENTE

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Sara Fernández, ha dicho que jamás pensó que tendría que reprobar al alcalde por una decisión antidemocrática.

Ha justificado el apoyo a la moción de CHA "por la traición a la confianza y al acuerdo de forma cobarde porque lo han hecho mediante carta en lugar de llamar a los portavoces". "Pensar diferente y votar diferente no es bloquear", ha remarcado.

El portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, ha sintetizado que es una reprobación del 70 por ciento de la corporación y le ha dicho al alcalde que "suyo es el honor, gracias por el público", que ha abucheado al socialista.

Pérez Anadón ha definido a Santisteve como un "alcalde acomplejado con viejos dogmatismo, que nunca ha ejercido como tal y ha estado más preocupado por su supervivencia en el frenopático de su coalición que por atender a lo que la realidad exige". "Es el precio que ha pagado al sector más montaraz de ZEC para seguir siendo el candidato", ha añadido.

El portavoz socialista ha estimado que Santisteve "es responsable de haber arrojado el último año y medio de mandato y de sembrar dudas sobre su puesto de trabajo entre los empleados de patronatos; es responsable del estado de excepción democrática a la que ha condenado al Ayuntamiento" y "es el primer alcalde reprobado y lo es por falta de calidad democrática", ha enfatizado.

CON EL PUEBLO

El portavoz del grupo municipal de ZEC, Pablo Muñoz, le ha afeado a la oposición que no estén del lado del pueblo y ha tildado el pleno de "vacío, filibustero y falaz porque han retorcido el artículo 70 del reglamento para generar un pleno extraordinario, cuando no era posible".

Ha criticado al PSOE y CHA que "se echen en brazos de la derecha" y les ha dicho que "no caben tibiezas" y por eso "están de un lado u otro", les ha instado.

El portavoz adjunto del grupo municipal del PP, Pedro Navarro, ha tildado al alcalde de "cobarde" y le ha dicho que "es desleal con todos los concejales y más con los que le sentaron, que son los votos de los ciudadanos al PSOE y CHA".

A su entender, "no le llega ni a los talones a los alcaldes que le precedieron", de los que ha recordado que todos concitaron el acuerdo, pero Santisteve "es incapaz". "Sea valiente y respete los acuerdos" ya que "cuando un aragonés se da la mano, es para siempre". Además, le ha pedido que "no se esconda en los grupos de la gente; a Zaragoza la defiende su gente, siempre; no se esconda".

Navarro también ha dicho que Santisteve es el alcalde que más ha faltado a su trabajo porque "es el que se ha tomado más semanas de vacaciones" y "es, objetivamente, el menos querido por los zaragozanos en la historia de la democracia".



PAR

El coordinado del PAR-Zaragoza, Sergio Larraga, ha comparecido desde la zona del público y ha lamentado que ZEC haya provocado un "incendio" donde no lo había.

Ha estimado que "es necesario volver a la normalidad", por ello ha solicitado al alcalde que rectifique porque en la confrontación política se deben respetar las reglas del juego. También ha preguntado que pasará después porque tanto CHA, como PSOE han apoyado el presupuesto de ZEC.