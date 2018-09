Continúa la licitación del Parking Norte tras la resolución del TACPA

Actualizado 12/09/2018 9:59:32 CET

ZARAGOZA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha inadmitido el recurso especial presentado por la empresa Torero 2000 al procedimiento de licitación de la explotación del Parking Norte de Zaragoza durante las fiestas del Pilar 2018.

Mediante esta licitación, la Mesa de Contratación adjudicará la ocupación y utilización de unos terrenos destinados al montaje, explotación y programación de actividades culturales, artísticas, recreativas, festivas, de ocio y las de hostelería directamente a ellas vinculadas en un recinto a ubicar en parte de terrenos sitos en el área 4 del Polígono Actur Puente de Santiago, promovido por la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural.

El TACPA señala que no cabe admitir el recurso especial previsto en la Ley de Contratos del Sector Público porque no se alcanza el umbral económico previsto en la misma para admitirlo. "Por lo tanto, nos encontramos ante un negocio no susceptible de recurso especial por razón de la cuantía y procede, en consecuencia, declarar la inadmisión del recurso sin entrar a examinar los demás requisitos de acceso ni los argumentos de fondo aducidos en el mismo".

ACUERDO DEFINITIVO

En su resolución, comunicada anoche al Ayuntamiento de Zaragoza, el TACPA señala que el acuerdo es definitivo en vía administrativa y ejecutivo en sus propios términos, por lo que contra el mismo solo cabe la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en el plazo de dos meses.

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento se reunirá en las próximas horas para adjudicar la explotación del Parking Norte, después de que este martes este órgano haya decidido aplazar su decisión a la espera de que se pronunciara el TACPA.