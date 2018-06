El Tribunal de Contratos suspende la adjudicación de la plaza de toros de La Misericordia

Publicado 25/06/2018 15:17:12 CET

La Diputación Provincial estudia realizar un contrato puente para salvar la Feria taurina del Pilar

ZARAGOZA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha suspendido el procedimiento de adjudicación de la plaza de toros de La Misericordia de la capital aragonesa porque no se ha podido realizar la corrida de San Jorge. Ante esta situación, la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), propietaria del coso, está estudiando realizar un contrato puente para salvar la Feria taurina del Pilar.

Así lo han indicado este lunes, en una rueda de prensa en la sede provincial, el vicepresidente primero de la DPZ, Martín Llanas; el jefe del gabinete de Presidencia, Francisco Martínez, y el coordinador del gabinete de Presidencia, Gregorio Sánchez.

"Manifestamos nuestro respeto por los juzgados y las sentencias judiciales, pero no la compartimos, nos parece inconcebible que una adjudicación de 44 festejos se anule porque un festejo --el de San Jorge del pasado 23 de abril-- no se puede dar en la fecha", ha subrayado Martín Llanas. Por ello, ha avanzado que recurrirán al Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Desde de conocer la decisión del TACPA esta mañana, los servicios jurídicos de la Diputación trabajan en la elaboración de un contrato puente, en los mismos términos que el publicado, pero con el único objetivo de celebrar la Feria del Pilar, ya que el recurso ante el Contencioso del TSJA puede tardar unos meses en resolverse. Sería un procedimiento abierto de urgencia.

No obstante, Martín Llanas ha reconocido que las empresas pueden presentar recursos a este contrato puente, lo que podría hacer que no hubiese toros en el Pilar: "Los propios taurinos podemos acabar con los toros".

Ante las preguntas de los medios de comunicación, ha afirmado que, de momento, la institución provincial no se ha planteado realizar una gestión directa de la plaza para la Feria del Pilar. Además, ha reconocido que hay "antecedentes" de gestiones directas que no han sido "precisamente las más brillantes".

No obstante, este es primer análisis que han hecho de la sentencia del TACPA, por lo que "posiblemente haya más soluciones y más propuestas" que el contrato puente, por lo que todavía se están estudiando las alternativas.

MEJORAR LOS INGRESOS

"Hay que partir de la base de que la Diputación Provincial ejerció, en el momento en el que recibió el contrato con la empresa anterior, su derecho a defender la cosa pública y a mejorar los ingresos que produce la plaza de toros, lo que ha generado cierta revolución en varias de las empresas", ha aseverado el vicepresidente primero de la DPZ.

El jefe del gabinete de Presidencia de la DPZ, Francisco Martínez, ha explicado que el proceso ha sido "muy largo", ya que en un principio hubo un "boicot" al pliego por parte de la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (Anoet) y, después, tres empresas de Zaragoza han puesto "un recurso detrás de otro" con el fin de que "no se pudiera llegar a buen puerto con el procedimiento".

Ha mencionado que el hecho de que la Feria de San Jorge no se haya podido realizar en la fecha, como indicar TACPA, se debe a que "un recurso detrás de otro" lo han impedido. "Se nos exige algo que realmente era imposible de cumplir por nuestra parte, no es habitual que dentro de un contrato que hay 44 festejos mayores, once por año más luego todos los espectáculos populares, que porque uno no se pueda dar en la fecha, que además la empresa adjudicataria accedía a hacerlo en otra fecha, se suspenda todo el procedimiento".

El coordinador del gabinete de Presidencia, Gregorio Sánchez, ha matizado que desde la DPZ se ha realizado "un procedimiento de contratación pública transparente y con concurrencia y en el que TACPA sólo entiende que lo realizado no es conforme a derecho porque la corrida del 23 de abril no pudo realizarse".