UAGA asegura que el sector de la fruta está en "ruina total" y reclama "ayuda de las instituciones"

03/02/2018

La organización agraria han repartido unos mil kilos de fruta para criticar los bajos precios

ZARAGOZA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El responsable de fruta de UAGA, Vicente López, ha defendido que el sector frutícola aragonés se encuentra en una "ruina total", al tiempo que ha pedido que las instituciones autonómicas y centrales colaboren para acabar con esta crisis.

Así lo ha afirmado en la concentración convocada por la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (UAGA-COAG) este sábado, 3 de febrero, en la plaza del Pilar de la capital aragonesa para protestar por los bajos precios de la fruta dulce de hueso. Allí, se han repartido alrededor de mil kilos de fruta, procedente de Valdejalón, como reivindicación contra la ausencia de medidas por parte de los gobiernos.

López ha detallado que hay "cientos de motivos" para esta iniciativa, como que, "debido al veto ruso", el sector se encuentra en "una crisis permanente y cuesta abajo". "Estamos en un punto en el que incluso hay gente que está dejando de producir fruta".

Desde UAGA-COAG han subrayado que se ha vendido fruta hasta un 46 por ciento por debajo de los costes de producción durante los tres últimos años, además de que se han dado casos en los que ha habido "un diferencial de precios origen-destino de hasta un mil por ciento".

MEDIDAS A CORTO PLAZO

Las ayudas no son necesarias solo a largo plazo, según el responsable de UAGA, también a corto, "porque el sector no solo tiene problemas coyunturales, sino también estructurales". "Los gobiernos sólo proponen medidas a medio y largo plazo, pero no queremos eso", ha explicado otro de los responsables de la fruta en el ejecutivo de UAGA, Francisco Ponce.

No obstante, López ha confesado que el Gobierno de Aragón, "aunque no ha tenido mucho éxito por los bancos", está desarrollando "medidas a corto plazo para paliar la falta de liquidez del sector". "Estas decisiones sí que puede hacerlas la Consejería de Agricultura, pero las de a largo plazo debe crearlas el Ministerio".

"La campaña ya ha empezado y, sin embargo, no hay nada cerrado desde agosto cuando hicimos las primeras propuestas. A estas alturas ya debíamos tener alguna respuesta", ha dicho.

CAMPAÑAS CATASTRÓFICAS

Vicente López ha recordado que el sector de la fruta aragonés ha vivido tres campañas "catastróficas", y "esta última ha sido mucho peor", por lo que el sector está hundido en "una crisis de liquidez muy grande".

Otro de los problemas, ha continuado, es que el sector no se encuentra dentro de la Política Agraria Comunitaria (PAC) y creen necesario que se haga efectiva la cláusula de preferencia comunitaria que indica que "mientras haya productos europeos, no se permita la importación de fuera de la UE".

Asimismo, ha defendido que la Ley de Cadena Agroalimentaria "se hizo mal desde el principio" y, aunque está en vigor, no incluye "el cien por cien de la cadena alimentaria", por lo que "no funciona".

SEGUNDA OPEL DE ARAGÓN

López ha manifestado que "la fruta tiene que ser tratada dentro de la economía aragonesa como un sector estratégico" porque es "la segunda Opel de Aragón". Una industria que crea 15.000 empleos directos, además de otros muchos indirectos que, según han destacado, se tratan de "empleos femeninos".

"No sé si la economía aragonesa se puede permitir que tantos empleos estén en riesgo, pero a mi me gustaría que nuestros dirigentes tuvieran la misma sensibilidad con el sector agrícola que con otros", ha apuntado el responsable de UAGA.

Asimismo, ha apostillado que en el mercado de la fruta existe "un problema muy importante" que no se da en otros: "Cuando a una empresa se le aumentan los costes de producción, los puede imputar en el precio de venta, pero en nuestro no somos dueños de nuestros precios".

FUNDAMENTAL EN LA ALIMENTACIÓN

En esta protesta también ha estado presente la presidenta de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), Fernanda Blanco, quien ha afirmado que la fruta es "una parte fundamental de la alimentación", por lo que ha considerado "imprescindible" el apoyo a esta concentración.

Ha comentado que, desde UCA, se fomenta el consumo de fruta como parte de una dieta sana y, además, se colabora con COAG "desde el observatorio de los precios, intentado ver cómo afectan estas diferencias de precio tan evidentes al bolsillo del consumidor".

"El consumidor debe apoyar este tipo de campañas y hacer un seguimiento más cerrado de la línea que va desde el productor hasta el consumidor, para ver dónde se originan esas diferencias de precios", ha aconsejado.