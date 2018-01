UGT alerta de que una política basada en la precariedad laboral es el "primer riesgo" para el sistema de pensiones

Publicado 10/01/2018 13:36:08 CET

ZARAGOZA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha considerado que "la política económica y laboral del Gobierno del PP, basada en la precariedad del empleo, está poniendo desde hace tiempo en peligro la financiación de las pensiones".

"Desde la perspectiva contributiva, no se puede sostener la financiación de un sistema de pensiones como el nuestro, que es de reparto, lo que significa que en cada momento las pensiones se pagan con los ingresos por cotizaciones que se producen, si para pagar las nuevas pensiones los nuevos empleos solo aportan cotizaciones precarias y recortadas", ha asegurado.

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el acto de homenaje organizado en Zaragoza por la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP-UGT) a los participantes en las marchas de septiembre y octubre por '#PensionesDignas'.

Ha afirmado que "la precariedad del mercado laboral afecta directamente a las cotizaciones con las que financiar el sistema de pensiones por múltiples vías: cotizaciones que solo cubren unos meses al año (contratos temporales); cotizaciones parciales, solo de una parte de la jornada (contratos a tiempo parcial); cotizaciones devaluadas (de salarios cada vez más bajos); cotizaciones incompletas (de autónomos y asalariados de altos ingresos) que cotizan solo por una parte de lo que ganan y se les exime de pagar por todo (frente a la obligación de los restantes cotizantes); y cotizaciones desaparecidas (porque casi la mitad de los parados no perciben prestaciones, y de los desempleados que reciben prestaciones, la mayoría de estas son subsidios asistenciales por los que no se reconoce el derecho al pago de cotizaciones".

MÁS RIESGOS

Por ello, ha señalado que "el mantenimiento de una política basada en la precariedad laboral es el primer riesgo para la financiación y sostenimiento del sistema de pensiones. Con esta política el Gobierno está hundiendo el mercado laboral, pero también está hundiendo el sistema de pensiones", ha reiterado.

Además, ha manifestado que el segundo gran riesgo para sostener el sistema de pensiones es llenar de deudas la Seguridad Social, al tiempo que se obliga a esta a seguir pagando lo que no le corresponde.

"Hay que evitar que con las cotizaciones se pague lo que no se debe, ya que, si la Seguridad Social no tuviera que hacerse cargo de estos pagos indebidos, no tendría déficit". "En lugar de hacer esto, el Gobierno continúa otorgando injustificados préstamos del Estado. Después de prácticamente acabar con el Fondo de Reserva, el Gobierno va a llenar de deudas la Seguridad Social", ha augurado.

UGT ha pedido al Congreso de los Diputados que censure al Gobierno de España por realizar estos préstamos "incorrectos e injustificados". "Que ninguna fuerza política apoye en esto al PP, sino que apoyen a los pensionistas presentes y futuros, manteniendo una Seguridad Social saneada. Y, asimismo, que rechacen el recorte de las pensiones de la reforma de 2013", ha instado

"El Gobierno va a llenar de deudas la Seguridad Social, después de dejar bajo mínimos el Fondo de Reserva", ha vaticinado la sindicalista.

IMPUESTOS

Además, la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha reclamado más impuestos a los que más tienen, los bancos, las grandes empresas y las grandes fortunas, para pagar las pensiones en los próximos 20 años.

"Los partidos que quieren bajar los impuestos no quieren pagar las pensiones. O impuestos, o pensiones. Si se bajan impuestos a los que más tienen, no habrá dinero para pagar las pensiones", ha denunciado.

Barrera ha criticado también el nuevo endeudamiento de la Seguridad Social en 15.000 millones "sin ningún tipo de consenso ni negociación en el Diálogo Social, sin soluciones de otro tipo y con todas las fuerzas sociales y políticas en contra".

Una reforma que "está recortando ya las pensiones en España" al aportar el dato de que en 2017, las pensiones han perdido un 1,75 por ciento de poder adquisitivo, cinco veces más de lo que las subió el Gobierno, y en los siguientes años va a profundizar su caída. Esta es la realidad de la reforma del PP.

Por ello, UGT pondrá en marcha un mecanismo de medición continua de la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, con el fin de que la sociedad conozca lo que esta reforma está haciendo perder a cada pensionista".