UGT denuncia la existencia de mafias que cobran a los trabajadores agrícolas y temporeros por buscarles empleo

Actualizado 20/07/2018 15:52:47 CET

Se ha presentado la campaña 'Debemos respetar nuestro convenio' sobre los derechos de los empleados del sector agrícola

ZARAGOZA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Aragón ha denunciado en la Policía Nacional de Huesca la existencia de mafias procedentes del sur de Cataluña que actúan en la Comunidad autónoma cobrando a los trabajadores agrícolas y temporeros inmigrantes por buscarles un empleo y una vivienda.

El secretario general de UGT-FICA Aragón, José Juan Arcéiz, lo ha anunciado este viernes en la presentación de una campaña nacional de concienciación sobre los derechos de los trabajadores agrícolas, que se ha desarrollado bajo el título 'Debemos respetar nuestro convenio', en colaboración con CCOO Industria, ARAGA, ASAJA y UAGA.

Arcéiz ha explicado que el sindicato ha detectado la existencia de estas mafias, que ofrecen a los temporeros "vivir en pisos patera en condiciones infrahumanas" y "les cobran por la vivienda, por buscarles un empleo y por el autobús para ir a trabajar". "Esperamos que se detenga a estas mafias de la esclavitud del siglo XXI", ha deseado.

Según ha comentado, esta es una de las numerosas irregularidades que se producen en el sector agrícola en Aragón y en el resto de España y que "van en aumento". Otras son contratar con salarios de recolección de fruta a trabajadores de empresas de manipulación o no declarar todas las jornadas que realizan los trabajadores.

Para acabar con estos problemas, UGT-FICA ha lanzado la citada campaña nacional con el objetivo de "dignificar el sector del campo" y que se trabaje en "las mismas condiciones que en cualquier empresa" y que está destinada a trabajadores del campo y temporeros.

Así se ha pronunciado el secretario federal del Sector Agrario y del Manipulado Hortofrutícola UGT-FICA, Emilio Terrón, que también ha asistido a la presentación de esta iniciativa, que consiste en un folleto con formato de cómic que se repartirá por distintas explotaciones agrícolas.

Terrón ha explicado que el documento se ha desarrollado en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio ambiente y ha sido editado en varios idiomas: francés, árabe, rumano y castellano, debido al alto número de inmigrantes que trabajan como temporeros de la fruta durante el verano.

INCUMPLIMIENTOS

El secretario federal del Sector Agrario y del Manipulado Hortofrutícola UGT-FICA ha puesto de manifiesto la importancia del sector agrario, en el que "venimos denunciando los incumplimientos que se producen porque los empresarios no toman en serio el convenio firmado por los sindicatos y la patronal" y obligan a los temporeros "a trabajar a destajo".

"No cumplen con los salarios estipulados, no declaran las horas extraordinarias de los trabajadores y, lo que es aún más grave, no declaran todas las jornadas reales", ha apuntado Terrón, quien ha comunicado que el salario/hora en la provincia de Zaragoza debe ser de 6,20 euros; 6,75 euros en Huesca; y 5,75 en Teruel.

La campaña de concienciación pide a todos los trabajadores agrícolas que informen si se encuentren con una situación irregular."Si alguien te quiere contratar por debajo de convenio: no aceptes", y ha apelado a la necesidad de disponer de gafas de protección, guantes y calzado, gorra y crema solar.

FRAUDE

Emilio Terrón ha considerado que, en el sector de la agricultura, "está abierta la puerta al fraude" porque se declaran menos jornadas de las que se realizan: "Comparando el primer semestre de 2016 y el mismo periodo de 2017, encontramos 450.000 jornadas menos declaradas en España".

En este sentido, ha opinado que "hay algo que no cuadra" porque el Ministerio de Agricultura ofrece datos en los que se refleja el "aumento de la producción y de las exportaciones", por lo que el número de jornadas no debería disminuir.

Asimismo ha dado a conocer los datos de las jornadas que se han declarado en Aragón y que las estiman en 1.058.000 para el primer semestre de 2017, mientras que en el mismo periodo de 2016 ascendían a 1.479.000. Lo mismo ocurre a nivel nacional, donde se ha producido un descenso desde los 50 millones de jornadas en los seis primeros meses de 2016 a los 39 millones en 2017.

"Los propios empresarios saben que hay territorios donde las inspecciones de trabajo tardan mucho tiempo en llegar y, cuando lo hacen, ya ha acabado la campaña", ha apuntado el secretario federal del Sector Agrario y del Manipulado Hortofrutícola UGT-FICA.

BUENOS CONVENIOS

La finalidad principal de la campaña es "dignificar el campo" a través de "buenos convenios colectivos y que los trabajadores tengan las mismas condiciones que los de cualquier empresa", ha precisado Emilio Terrón, quien ha apostado por distintas medidas para combatir irregularidades.

Una de ellas pasa por que el Ministerio de Agricultura compruebe si el número de productos de una explotación agrícola "cuadra" con la cantidad de jornadas laborales declaradas. "Esto es posible gracias a que todos los productos están numerados para su trazabilidad", ha evidenciado.

Otras medidas promueven la comunicación de las altas y bajas en el régimen agrario, integrado en el Régimen general; el desarrollo de la Ley de integración al Régimen general de la Seguridad Social y la creación de un convenio del campo de ámbito nacional que recoja todas las demandas.