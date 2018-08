Vaquero (PP) pide a Sánchez que explique la "ocultación" de la existencia de una denuncia por agresión sexual en Huesca

Publicado 27/08/2018 21:07:50 CET

ZARAGOZA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PP Aragón, Mar Vaquero, ha exigido este lunes explicaciones a la delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma, Carmen Sánchez, por "la ocultación y las mentiras" de la subdelegada en Huesca, Isabel Blasco, sobre la existencia de una denuncia por agresión sexual durante las recientes fiestas patronales de San Lorenzo de Huesca. Su "silencio" no es "creíble", ha aseverado.

En una nota de prensa, Mar Vaquero ha afirmado que "nadie se cree que Carmen Sánchez no tuviera conocimiento de la denuncia ni de lo que la subdelegada estaba contado en Huesca acerca de la misma".

Por ello, Vaquero ha instado a Carmen Sánchez a dar explicaciones y a depurar responsabilidades. "No vamos ni siquiera a valorar las declaraciones de la concejal de Seguridad de Ciudadana de Huesca tratando de desviar hoy la atención.

Han pasado de defenderse a echarse las culpas unos a otros, criticar a la oposición por pedirles explicaciones, al igual que los más de cincuenta colectivos que les exigen la verdad, y a todo eso, llamarlo circo". Por eso, Vaquero ha dicho que "la delegada del Gobierno tiene que dar la cara y poner orden. Queda en entredicho si quiere asumir la responsabilidad que su conlleva".

La portavoz popular ha advertido de que "si Carmen Sánchez no da la cara, pediremos también su reprobación" ya que "asumir estas mentiras la convierten en cómplice de las mismas", añadiendo que "no puede estar ni un minuto más callada ante esta evidente falta de transparencia de la subdelegada de Huesca y tiene que aclarar si conocía o no lo hechos, la denuncia y los motivos por los que ha consentido esa falta de transparencia en la gestión de la información".

Según la portavoz 'popular' en las Cortes, la delegada del Gobierno en Aragón "debe explicarnos de forma inmediata si ella sabia o no la existencia de la denuncia".

INFORME DIARIO

Pero Vaquero no quiere que se queden ahí las explicaciones de la delegada del Gobierno: "Queremos saber" --ha continuado la diputada popular-- si recibe un informe diario de las subdelegaciones del Gobierno de las tres provincias con los asuntos relevantes del día. Si lo recibió el día 10 o el día 11 de agosto y qué figuraba en esos informes; si mantuvo conversaciones con la subdelegada durante esos días sobre este asunto o algún otro relativo a las fiestas de San Lorenzo; si conocía lo que estaba declarando las subdelegada a los medios de comunicación cuando, días después se le preguntaba por los hechos y seguía negando la existencia de denuncia".

Mar Vaquero también ha considerado que "una vez descubiertas las mentiras vertidas por la subdelegada de Huesca y el alcalde -Luis Felipe-- no es ni honesto ni humilde que la delegada del Gobierno no diga absolutamente nada y esté escondida en este asunto".

"Tampoco es creíble que no recibiera información durante esos días, cuando precisamente ha hecho declaraciones en los medios manteniendo la misma versión que la subdelegada de Huesca. Solo estamos pidiendo transparencia" ha recalcado Vaquero, reclamando "que se explique por qué se ocultó la denuncia y por qué se mintió después. Y todo ello es compatible con atender a la víctima, cumplir los protocolos y dejar que la justicia actúe. Pero mentir no es compatible con nada".

Por último, Vaquero ha anunciado que, de no darse las explicaciones necesarias, el Partido Popular de Aragón, a través de sus parlamentarios nacionales "registrará una batería de preguntas en las Cortes Generales para que sea el Gobierno de la Nación quien lo haga y aclare lo acurrido".