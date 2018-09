Veinte espectáculos de danza y teatro protagonizan el tercer Festival Internacional ZGZ Escena

Publicado 06/09/2018 14:44:00 CET

La capital aragonesa iniciará el próximo 14 de septiembre el tercer Festival Internacional ZGZ Escena, que un año más llenará los teatros de la ciudad, y algunos otros espacios, de una nutrida programación relacionada con la danza y el teatro, con una veintena de espectáculos.

Se trata de la segunda edición, aunque del tercer festival ya que hubo una edición denominada 0, que organiza conjuntamente el Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen (PMAEI) y las dos asociaciones aragonesas de Empresas de Artes Escénicas, ARES y Asemtar. Teatro Principal, Teatro de las Esquinas, Teatro Arbolé, Teatro del Mercado y Teatro de la Estación serán los escenarios de las propuestas artísticas.

La apuesta por el talento local sigue siendo la base de este festival que ha incluido en su programación a siete compañías aragonesas, cinco de las cuales presentan por primera vez al público sus propuestas. Entre las compañías programadas, varios Premios Nacionales de Danza (Mónica Valenciano, Rocío Molina y Kukai Danza), Premios MAX (Teatro del Temple, N0Collective, Rocío Molina, Kukai Danza, Teatro del Noctámbulo, Bambalina Teatro Practicable), Premios FETEN (Cal y Canto Teatro), Premios GOYA (Silvia Pérez Cruz), así como otros artistas galardonados en premios nacionales e internacionales como el francés Olivier Dubois o los británicos Blind Summit.

Nueve son los espectáculos que acercarán al público de ZGZ Escena el mundo de la danza, con el bailarín Olivier Dubois, que presentará por primera vez en España el sábado 22 'My body of coming forth day'; la formación mexicana Cuatro X Cuatro y su proyecto 'Disolver'; las bailarinas Rocío Molina y Mónica Valenciano; el estreno de 'Here', con Lali Ayguadé y Ghilhem Chatir o la compañía aragonesa Teatro del Temple.

El teatro internacional estará presente con la compañía británica Blind Summit, que llegará por primera vez a Aragón el jueves 20 para mostrar su incombustible y divertida obra 'The table'; Tranvía Teatro acercará al público las 'Reglas, usos y costumbres en la sociedad moderna'; Histrión Teatro revisará las últimas horas de vida del poeta Federico García Lorca; y actuarán también Teatro del Noctámbulo, Bambalina Teatro Practicable y Producciones Viridiana.

El estreno absoluto de "Teruel-Texas (palabras en la carretera)" de Teatro Imaginario con la formación Drunken Cowboys abrirán el tercer y último fin de semana de programación con un espectáculo fronterizo a modo de western poético escénico y musical que aúna teatro, música en directo y textos poéticos.

OTRAS ACTIVIDADES

La programación se completa con varias actividades paralelas, de entrada libre, y a las que se puede acceder por inscripción previa en la página web del propio festival. Dos masterclass, "La interpretación y la danza" impartida el domingo 16 por Roberto Oliván y Carlos Martín y la impartida el domingo 23 por el internacional Olivier Dubois; una charla con el director de la compañía N0Collecitve, Julián Fuentes el martes 25 bajo el sugerente título "Actores y máquinas" o el taller de interpretación y creación dirigido por Laila Ripoll y Mariano Lorente de Teatro Micomicón, titulado "Teatro y memoria" y que se llevará a cabo desde el día 16 al 19 son algunas de las propuestas.

Al hilo de esta programación complementaria se han incluido también varias lecturas dramatizadas a modo de espacios de conexión ubicadas en el Teatro del Mercado los días 17 y 18; "La muerte de Fluvi" de Alfonso Plou y "Zaragoza Oscura" con los dramaturgos Miguel Ángel Mañas, Mariano Anós y Ana Cózar. De forma conjunta se ha programado un ciclo de conversaciones con los artistas, moderadas por Victoria Pérez Royo y Arantza Enríquez, que girarán en torno a algunos de los espectáculos programados contando con sus protagonistas.

Las entradas se pueden adquirir en los canales de venta online y en las taquillas de los teatros. Cada teatro tendrá a la venta las de los espectáculos que se lleven a cabo en su sede.