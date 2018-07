Villanueva de Sijena (Huesca) recupera el Relicario de Santa Waldesca después de 42 años

Actualizado 10/12/2012 16:02:44 CET

La localidad oscense de Villanueva de Sijena ha recuperado el Relicario de Santa Waldesca. Han pasado 42 años desde que esta pieza de arte saliera del Monasterio de Sijena en dirección a Barcelona. Se trata de la primera obra de arte sacro perteneciente al patrimonio aragonés que regresa a su lugar de origen

El relicario parte del Monasterio de Sijena en 1969 hacia el Monasterio Sanjuanista de Barcelona, donde se le pierde la pista, hasta el año 2010, que encontrándose en paradero desconocido sale a la luz pública que ha sido objeto de robo en casa de un noble de Reus. Una vecina de Villanueva vio su imagen por la televisión y avisó inmediatamente al alcalde. Alfonso Salillas.

Este robo ha permitido localizar el relicario y reclamarlo, tal y como ha relatado el alcalde de Villanueva de Sijena. "Esto permitió que una vecina del pueblo viera la imagen del relicario por la televisión y me avisó. Comprobé que efectivamente se trataba del relicario que tantas veces había visto de niño e interpuse una denuncia en la Comisaría de Reus y tras un proceso judicial todo ha salido bien".

El relicario de Santa Waldesca fue enviado en 1597 por el Gran Maestre de la Orden de Malta a la Priora del Monasterio de Sijena, Doña Serena de Moncayo. El relicario partió del Monasterio de Sijena, por motivo de unas obras de Patrimonio, en 1969, con las últimas cinco monjas que quedaban hacia el Monasterio Sanjuanista del barrio de la Binanova de Barcelona.

Este relicario estaba en paradero desconocido porque no aparecía ni en el inventario de todo lo comprado por la Generalitat de Cataluña, ni en el de la Diócesis de Lérida.

El 14 de marzo de 2012 fue objeto de un robo en casa de un noble de Reus y al emitirse la noticia por televisión fue identificado por los vecinos de Villanueva de Sijena como uno de los relicarios del Monasterio.

Salillas se ha mostrado "muy contento y emocionado" porque esta mañana "todo el pueblo se ha podido fotografiar junto al relicario, que ya está en casa". Ha trasladado que "estamos muy contentos y emocionados porque es la primera obra de arte del patrimonio aragonés que vuelve a Aragón".

No obstante, no es la única obra de arte que Villanueva de Sijena reclama. La obtención del relicario de Santa Waldesca es un aliciente para esta población, que "no va a parar hasta que todas las obras, que están depositadas en Lérida, regresen al Monasterio de Sijena", ha recordado el alcalde.

"El relicario de Santa Waldesca no forma parte del mismo proceso que el resto de obras que están en Cataluña, pero da igual todas las obras que están en Lérida y en el Museo Nacional de Arte de Cataluña forman parte de un conjunto histórico declarado Patrimonio Nacional en 1923 y forman parte del Monasterio de Sijena y eso por justicia tiene que volver", ha apuntado Salillas.